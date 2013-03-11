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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 10 лис, 2019 23:56
PPO написав: Яша написав:
появился анонс на 12 число. доллар ограничили 300млн.заявок уже в 5 раз больше.какие есть мысли по доходности?
А звідки інформація, що заявок вже в 5 раз більше?
тоже интересуешь где в открытом доступе можно видеть количество заявок и объем...
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vadymbanker
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