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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 115116117118
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 23:56

Рынок ОВГЗ

PPO написав:
  Яша написав:появился анонс на 12 число. доллар ограничили 300млн.заявок уже в 5 раз больше.какие есть мысли по доходности?


А звідки інформація, що заявок вже в 5 раз більше?
тоже интересуюсь где в открытом доступе можно видеть количество поданных заявок и их объем...
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 13:52

  vadymbanker написав:
PPO написав:
  Яша написав:появился анонс на 12 число. доллар ограничили 300млн.заявок уже в 5 раз больше.какие есть мысли по доходности?


А звідки інформація, що заявок вже в 5 раз більше?
тоже интересуюсь где в открытом доступе можно видеть количество поданных заявок и их объем...


При цьому 10 вересня, коли не було обмежень по обсягу, подано і задоволено заявок на суму близько 545 млн.
PPO
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 18:44

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greenozon
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