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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 10 лис, 2019 23:56
PPO написав: Яша написав:
появился анонс на 12 число. доллар ограничили 300млн.заявок уже в 5 раз больше.какие есть мысли по доходности?
А звідки інформація, що заявок вже в 5 раз більше?
тоже интересуюсь где в открытом доступе можно видеть количество поданных заявок и их объем...
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vadymbanker
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Додано: Пон 11 лис, 2019 13:52
vadymbanker написав: PPO написав: Яша написав:
появился анонс на 12 число. доллар ограничили 300млн.заявок уже в 5 раз больше.какие есть мысли по доходности?
А звідки інформація, що заявок вже в 5 раз більше?
тоже интересуюсь где в открытом доступе можно видеть количество поданных заявок и их объем...
При цьому 10 вересня, коли не було обмежень по обсягу, подано і задоволено заявок на суму близько 545 млн.
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PPO
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Додано: Пон 11 лис, 2019 20:27
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Пон 11 лис, 2019 22:13
asti написав:
У кого-нибудь был опыт дарения гривневых ОВГЗ?
Можете поделиться опытом, как все происходило, не будет потом у принявшего в дар проблем с налоговой или другими гос органами?
а сколько подоходного налога нужно согласно налоговому кодексу заплатить в вашем случае? у вас какая степень родства?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
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Додано: Сер 13 лис, 2019 10:17
https://meget.kiev.ua/nalogi/darenie-nalog/
asti написав:
У кого-нибудь был опыт дарения гривневых ОВГЗ?
Можете поделиться опытом, как все происходило, не будет потом у принявшего в дар проблем с налоговой или другими гос органами?
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