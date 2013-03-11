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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 116117118119
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 11:10

  Shummi написав:Так еще же есть новые размещения, или уже в этом году не будет?

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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 14:30

  vadymbanker написав:
Shummi написав:Господа, а кто сталкивался. уточнял в Привата по размещению ОВГЗ долларового, говорят до нового года, только гривневые.
Долларовые уже все продали.
значит продали все, все что ниже 4.5% покупать нет смысла. ищите закордонные варианты.

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  greenozon написав:
  vadymbanker написав:
Shummi написав:Господа, а кто сталкивался. уточнял в Привата по размещению ОВГЗ долларового, говорят до нового года, только гривневые.
Долларовые уже все продали.
значит продали все, все что ниже 4.5% покупать нет смысла. ищите закордонные варианты.

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если деньги уже там то зачем наши евробонды покупать?
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