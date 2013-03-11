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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 14 лис, 2019 14:30
vadymbanker написав:
Shummi написав:Господа, а кто сталкивался. уточнял в Привата по размещению ОВГЗ долларового, говорят до нового года, только гривневые.
Долларовые уже все продали.
значит продали все, все что ниже 4.5% покупать нет смысла. ищите закордонные варианты.
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greenozon
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Додано: Чет 14 лис, 2019 14:46
greenozon написав: vadymbanker написав:
Shummi написав:Господа, а кто сталкивался. уточнял в Привата по размещению ОВГЗ долларового, говорят до нового года, только гривневые.
Долларовые уже все продали.
значит продали все, все что ниже 4.5% покупать нет смысла. ищите закордонные варианты.
Євро-бонди від 100К
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если деньги уже там то зачем наши евробонды покупать?
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kivin
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Додано: Чет 14 лис, 2019 15:09
kivin
в свій час (взимку) під 9% продавали
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 01:49
greenozon написав:kivin
в свій час (взимку) під 9% продавали
Что это за тема, какие евробонд? Где купить, пусть и от 100к?
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 10:56
Kripo
наприклад XS1577952952
і ін
бачу Універ таке пропонує, правда умови договірніhttps://t.me/bondun/49
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