Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 14 лис, 2019 14:30
vadymbanker написав: Shummi написав:Господа, а кто сталкивался. уточнял в Привата по размещению ОВГЗ долларового, говорят до нового года, только гривневые. Долларовые уже все продали.
значит продали все, все что ниже 4.5% покупать нет смысла. ищите закордонные варианты.
Євро-бонди від 100К
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greenozon
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Додано: Чет 14 лис, 2019 14:46
greenozon написав: vadymbanker написав: Shummi написав:Господа, а кто сталкивался. уточнял в Привата по размещению ОВГЗ долларового, говорят до нового года, только гривневые. Долларовые уже все продали.
значит продали все, все что ниже 4.5% покупать нет смысла. ищите закордонные варианты.
Євро-бонди від 100К
валюти
если деньги уже там то зачем наши евробонды покупать?
kivin
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Додано: Чет 14 лис, 2019 15:09
kivin в свій час (взимку) під 9% продавали
greenozon
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 01:49
greenozon написав: kivin
в свій час (взимку) під 9% продавали
Что это за тема, какие евробонд? Где купить, пусть и от 100к?
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 10:56
Kripo
наприклад XS1577952952
і ін
бачу Універ таке пропонує, правда умови договірні
https://t.me/bondun/49
greenozon
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 11:37
Евробонды купить на сегодня не проблема.
Ряд укр. брокеров их предлагают для продажи (Универ, Dragon capital, Adamant capital, АРТ КАПИТАЛ). На локальный рынок допущены все гос.Еврооблигации Украины. Фактически компания брокера купит их за рубежем и переведет с Clearstream в депозитарную систему Украины, а тут локальный брокер уже Вам продаст.
accord_trading_ltd
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:50
Зачем оно?
Есть фонды высокодоходных облигаций. И дивирсификация и минимальный лот.
На пример
https://finviz.com/quote.ashx?t=JNK
St/2
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 15:41
Так ETF куча сейчас, но на территории Украины их же нет(((
accord_trading_ltd
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