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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 117118119120>
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 11:10

  Shummi написав:Так еще же есть новые размещения, или уже в этом году не будет?

https://www.mof.gov.ua/uk/kalendar-aukcioniv
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 14:30

  vadymbanker написав:
Shummi написав:Господа, а кто сталкивался. уточнял в Привата по размещению ОВГЗ долларового, говорят до нового года, только гривневые.
Долларовые уже все продали.
значит продали все, все что ниже 4.5% покупать нет смысла. ищите закордонные варианты.

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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 14:46

  greenozon написав:
  vadymbanker написав:
Shummi написав:Господа, а кто сталкивался. уточнял в Привата по размещению ОВГЗ долларового, говорят до нового года, только гривневые.
Долларовые уже все продали.
значит продали все, все что ниже 4.5% покупать нет смысла. ищите закордонные варианты.

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если деньги уже там то зачем наши евробонды покупать?
kivin
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 15:09

kivin
в свій час (взимку) під 9% продавали
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 01:49

  greenozon написав:kivin
в свій час (взимку) під 9% продавали

Что это за тема, какие евробонд? Где купить, пусть и от 100к?
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 10:56

Kripo

наприклад XS1577952952
і ін

бачу Універ таке пропонує, правда умови договірні
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 11:37

Евробонды купить на сегодня не проблема.

Ряд укр. брокеров их предлагают для продажи (Универ, Dragon capital, Adamant capital, АРТ КАПИТАЛ).

На локальный рынок допущены все гос.Еврооблигации Украины. Фактически компания брокера купит их за рубежем и переведет с Clearstream в депозитарную систему Украины, а тут локальный брокер уже Вам продаст.
accord_trading_ltd
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:50

Re: Рынок ОВГЗ

Зачем оно?

Есть фонды высокодоходных облигаций. И дивирсификация и минимальный лот.
На пример https://finviz.com/quote.ashx?t=JNK
St/2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 15:41

  St/2 написав:Зачем оно?

Есть фонды высокодоходных облигаций. И дивирсификация и минимальный лот.
На пример https://finviz.com/quote.ashx?t=JNK


Так ETF куча сейчас, но на территории Украины их же нет(((
accord_trading_ltd
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 17:10

  accord_trading_ltd написав:Евробонды купить на сегодня не проблема.

Ряд укр. брокеров их предлагают для продажи (Универ, Dragon capital, Adamant capital, АРТ КАПИТАЛ).

На локальный рынок допущены все гос.Еврооблигации Украины. Фактически компания брокера купит их за рубежем и переведет с Clearstream в депозитарную систему Украины, а тут локальный брокер уже Вам продаст.

подоходный налог будет с доходов по евробондах ?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
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