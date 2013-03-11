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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 117118119120
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 17:17

  J написав:
  accord_trading_ltd написав:Евробонды купить на сегодня не проблема.

Ряд укр. брокеров их предлагают для продажи (Универ, Dragon capital, Adamant capital, АРТ КАПИТАЛ).

На локальный рынок допущены все гос.Еврооблигации Украины. Фактически компания брокера купит их за рубежем и переведет с Clearstream в депозитарную систему Украины, а тут локальный брокер уже Вам продаст.

подоходный налог будет с доходов по евробондах ?

Налоги есть: НДФЛ – 18%, военный сбор – 1,5% Даже при их уплате длинные евробонды выгоднее чем валютные ОВГЗ.
Вообще нужно всё индивидуально подбирать. В зависимости от своих ожиданий и стратегии - сидеть до погашения, либо продавать...
accord_trading_ltd
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