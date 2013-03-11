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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 117118119120
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 17:17

  J написав:
  accord_trading_ltd написав:Евробонды купить на сегодня не проблема.

Ряд укр. брокеров их предлагают для продажи (Универ, Dragon capital, Adamant capital, АРТ КАПИТАЛ).

На локальный рынок допущены все гос.Еврооблигации Украины. Фактически компания брокера купит их за рубежем и переведет с Clearstream в депозитарную систему Украины, а тут локальный брокер уже Вам продаст.

подоходный налог будет с доходов по евробондах ?

Налоги есть: НДФЛ – 18%, военный сбор – 1,5% Даже при их уплате длинные евробонды выгоднее чем валютные ОВГЗ.
Вообще нужно всё индивидуально подбирать. В зависимости от своих ожиданий и стратегии - сидеть до погашения, либо продавать...
accord_trading_ltd
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 23:06

"— Вы упомянули про Министерство финансов Украины. Что вы думаете о ситуации с украинским госдолгом?

Ротшильд сейчас является советником, и я не могу вдаваться в подробности. Но могу вам сказать, что ситуация с внешним долгом в Украине очень хорошая. И это подтверждается тем, что на украинские долговые еврооблигации один из самых высоких спросов среди иностранных инвесторов в мире. Потому что динамика долга на самом деле положительна в разрезе его снижения в отношении ВВП. Министерство (Минфин Украины — ред.) было очень точным и внимательным в балансировании кривой платежей. Ранее были годы, когда происходили скачки погашения долга. Теперь с новыми эмиссиями и продажами эти моменты были сглажены. Погашение распределено по более длинной кривой, нет больших платежей. Таким образом, долг уменьшается, и он более устойчивый. И он также стал дешевле. Я бы сказал, что в целом Министерство финансов сделало очень хорошую работу."

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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 16:58

ОВГЗ от Аваля

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Більш висока дохідність порівняно з традиційними депозитами та відсутність податку на доходи фізичних осіб, є лише військовий збір у розмірі 1,5%.
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clientage
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 10:32

  clientage написав:https://www.aval.ua/promo/bonds-ovdp
Облігації внутрішніх державних позик ОВДП - вигідна альтернатива банківському депозиту, що дозволить диверсифікувати Ваші заощадження та отримати додатковий дохід
Більш висока дохідність порівняно з традиційними депозитами.......

Спасибо конечно за вашу «турботу», но предложение от Аваля застарело минимум на год, на сегодня полно банков, в которых даже с вычетом налогов, доходность по депозиту выше, как в UAH так и USD, даже без учёта капитализации.
sergey_sssr
 
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