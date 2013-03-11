Додано: П'ят 15 лис, 2019 23:06

Но могу вам сказать, что ситуация с внешним долгом в Украине очень хорошая. И это подтверждается тем, что на украинские долговые еврооблигации один из самых высоких спросов среди иностранных инвесторов в мире.

Я бы сказал, что в целом Министерство финансов сделало очень хорошую работу

"— Вы упомянули про Министерство финансов Украины. Что вы думаете о ситуации с украинским госдолгом?Ротшильд сейчас является советником, и я не могу вдаваться в подробности.Потому что динамика долга на самом деле положительна в разрезе его снижения в отношении ВВП. Министерство (Минфин Украины — ред.) было очень точным и внимательным в балансировании кривой платежей. Ранее были годы, когда происходили скачки погашения долга. Теперь с новыми эмиссиями и продажами эти моменты были сглажены. Погашение распределено по более длинной кривой, нет больших платежей. Таким образом, долг уменьшается, и он более устойчивый. И он также стал дешевле.."