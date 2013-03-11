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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 26 лис, 2019 14:09
вже досить давно і ціленаправлено іде вкид інформації в масси про облікову ставку в діапазоні 8-9% річних
відповідно такі високі депозитні ставки - ситуативна пропозиція, що буде тривати ще деякий момент часу,
звісно що вартує скористатись, але знову ж таки - до 200К гривні (межа фонду гарантування вкладів)
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greenozon
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Додано: Вів 26 лис, 2019 14:56
accord_trading_ltd написав:
ОВГЗ по 14% не так уж и интересно когда есть такие депозиты как у Monobank
Моня вас почув і відсоток скинув. Поки у лідерах А-Банк, але відчуває, що це не на довго. Поспішайте.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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