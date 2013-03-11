Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 26 лис, 2019 14:09
вже досить давно і ціленаправлено іде вкид інформації в масси про облікову ставку в діапазоні 8-9% річних
відповідно такі високі депозитні ставки - ситуативна пропозиція, що буде тривати ще деякий момент часу, звісно що вартує скористатись, але знову ж таки - до 200К гривні (межа фонду гарантування вкладів)
greenozon
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Додано: Вів 26 лис, 2019 14:56
accord_trading_ltd написав:
ОВГЗ по 14% не так уж и интересно когда есть такие депозиты как у Monobank
Моня вас почув і відсоток скинув. Поки у лідерах А-Банк, але відчуває, що це не на довго. Поспішайте.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: Вів 26 лис, 2019 21:49
klug написав: accord_trading_ltd написав:
ОВГЗ по 14% не так уж и интересно когда есть такие депозиты как у Monobank
Моня вас почув і відсоток скинув. Поки у лідерах А-Банк, але відчуває, що це не на довго. Поспішайте.
Чому скинув?! Я учора відкривав, така ставка і лишилася - 18,5 річних з поповненням і капіталізацією!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
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Додано: Вів 26 лис, 2019 21:53
Слухайте... ай справді!
Тільки що зайшов на сайт - скинули відсоток, тепер 17,5 річних! Це що я, виходить, у останній вагон ускочив!!
Хто молодець...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
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Додано: Вів 26 лис, 2019 22:29
ОВДП або депозити: що вигідніше
лікбез, аналітика і прогноз
https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... -vygodnee/
greenozon
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Додано: Вів 26 лис, 2019 22:48
Підсумки сьогоднішнього 1-ного аукціону
Короткострокові інструменти не зацікавили інвесторів, тоді як практично увесь попит був сконцентрований на 4-річних ОВДП та перевищив пропозицію в 3 рази. Середньозважена ставка дохідності за 4-річними державними облігаціями склала 12,4% (зниження на 90 базисних пунктів).
greenozon
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