Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 26 лис, 2019 14:09
вже досить давно і ціленаправлено іде вкид інформації в масси про облікову ставку в діапазоні 8-9% річних
відповідно такі високі депозитні ставки - ситуативна пропозиція, що буде тривати ще деякий момент часу, звісно що вартує скористатись, але знову ж таки - до 200К гривні (межа фонду гарантування вкладів)
greenozon
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Додано: Вів 26 лис, 2019 14:56
accord_trading_ltd написав:
ОВГЗ по 14% не так уж и интересно когда есть такие депозиты как у Monobank
Моня вас почув і відсоток скинув. Поки у лідерах А-Банк, але відчуває, що це не на довго. Поспішайте.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: Вів 26 лис, 2019 21:49
klug написав: accord_trading_ltd написав:
ОВГЗ по 14% не так уж и интересно когда есть такие депозиты как у Monobank
Моня вас почув і відсоток скинув. Поки у лідерах А-Банк, але відчуває, що це не на довго. Поспішайте.
Чому скинув?! Я учора відкривав, така ставка і лишилася - 18,5 річних з поповненням і капіталізацією!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
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Додано: Вів 26 лис, 2019 21:53
Слухайте... ай справді!
Тільки що зайшов на сайт - скинули відсоток, тепер 17,5 річних! Це що я, виходить, у останній вагон ускочив!!
Хто молодець...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
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Додано: Вів 26 лис, 2019 22:29
ОВДП або депозити: що вигідніше
лікбез, аналітика і прогноз
https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... -vygodnee/
greenozon
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Додано: Вів 26 лис, 2019 22:48
Підсумки сьогоднішнього 1-ного аукціону
Короткострокові інструменти не зацікавили інвесторів, тоді як практично увесь попит був сконцентрований на 4-річних ОВДП та перевищив пропозицію в 3 рази. Середньозважена ставка дохідності за 4-річними державними облігаціями склала 12,4% (зниження на 90 базисних пунктів).
greenozon
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Додано: Сер 27 лис, 2019 09:45
asti написав:
Слухайте... ай справді!
Тільки що зайшов на сайт - скинули відсоток, тепер 17,5 річних! Це що я, виходить, у останній вагон ускочив!!
Хто молодець...
Головне що б цей вагон не виявився відпливаючим Титаніком
UX-2019
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Додано: Сер 27 лис, 2019 10:06
GoldFish написав:
если вы оперируете суммой 100к долл и выше, про депо никогда не задумаетесь
вы батенька теоретик.
з такими думками у вас николы не буде таких грошей
sergey_sssr
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Додано: Сер 27 лис, 2019 10:16
sergey_sssr Бене или Купченко про депозит расскажите.
St/2
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Додано: Сер 27 лис, 2019 10:23
asti написав: klug написав: accord_trading_ltd написав:
ОВГЗ по 14% не так уж и интересно когда есть такие депозиты как у Monobank
Моня вас почув і відсоток скинув. Поки у лідерах А-Банк, але відчуває, що це не на довго. Поспішайте.
Чому скинув?! Я учора відкривав, така ставка і лишилася - 18,5 річних з поповненням і капіталізацією!
И Универсал услышал и вместо 18,5+бонус даёт теперь 17,5+((((
SAndriy1
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