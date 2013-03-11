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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 27 лис, 2019 12:20
SAndriy1 написав:
И Универсал услышал и вместо 18,5+бонус даёт теперь 17,5+((((
Сіамські близнюки працюють синхронно, але у старшого ще діє лотерея. Подробиці на профільній гілці.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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