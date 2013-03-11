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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 27 лис, 2019 12:20
SAndriy1 написав:
И Универсал услышал и вместо 18,5+бонус даёт теперь 17,5+((((
Сіамські близнюки працюють синхронно, але у старшого ще діє лотерея. Подробиці на профільній гілці.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Сер 27 лис, 2019 18:30
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greenozon
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Додано: Сер 27 лис, 2019 20:02
UX-2019 написав: asti написав:
Слухайте... ай справді!
Тільки що зайшов на сайт - скинули відсоток, тепер 17,5 річних! Це що я, виходить, у останній вагон ускочив!!
Хто молодець...
Головне що б цей вагон не виявився відпливаючим Титаніком
локти зеленкой помажьте, после укусов. жаба зеленая - страшная штука...
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vadymbanker
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Додано: Сер 27 лис, 2019 21:10
vadymbanker написав: UX-2019 написав: asti написав:
Слухайте... ай справді!
Тільки що зайшов на сайт - скинули відсоток, тепер 17,5 річних! Це що я, виходить, у останній вагон ускочив!!
Хто молодець...
Головне що б цей вагон не виявився відпливаючим Титаніком
локти зеленкой помажьте, после укусов. жаба зеленая - страшная штука...
Аби ще і податки Слуги скасували...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Чет 28 лис, 2019 10:51
vadymbanker написав: UX-2019 написав: asti написав:
Слухайте... ай справді!
Тільки що зайшов на сайт - скинули відсоток, тепер 17,5 річних! Це що я, виходить, у останній вагон ускочив!!
Хто молодець...
Головне що б цей вагон не виявився відпливаючим Титаніком
локти зеленкой помажьте, после укусов. жаба зеленая - страшная штука...
О да, душит, аж не могу, места себе не нахожу просто)
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UX-2019
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