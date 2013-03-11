Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 27 лис, 2019 18:30
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greenozon
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 23:12
ЛІКБЕЗ для новачків
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Високий дохід без податків: Як купити ОВДП (відео)
Фінансовий портал «Мінфін» продовжує розповідати про найбільш важливі питання на фінринку на своєму youtube каналі.
У цьому відео наш експерт Олексій Козирєв надасть покрокову інструкцію купівлі ОВДП, а також розповість про прибутковість і ризики.
https://minfin.com.ua/ua/2019/11/27/39854606/
?
greenozon
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Додано: Вів 03 гру, 2019 19:57
Нова трійка лідерів по купівлі бумаг через банки
Південний
Аваль
Альфа
https://finsee.com/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D ... %B4%D0%BF/
greenozon
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Додано: Вів 03 гру, 2019 23:10
Я так и не понял.
Чем отличается рынок
заявок
от рынка
котировок
?
M-A-X
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