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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 119120121122
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 18:30

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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 23:10

Я так и не понял.
Чем отличается рынок заявок от рынка котировок?
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 09:42

  M-A-X написав:Я так и не понял.
Чем отличается рынок заявок от рынка котировок?


Если совсем упрощённо:
На рынке заявок — все заявки анонимные (не видно кто их выставляет).
На рынке котировок — видно кто продавец/покупатель. Сделки можно заключать с расчётами через несколько дней.


Если вам нужно видеть реальный рынок по ОВГЗ на ПФТС, тогда смотреть его можно здесь с 15-минутной задержкой:
https://pfts.ua/tabdata/bs/eqnn-quotes.html

Обычно банки начинают выставлять заявки с 11:30 и держат их до 15:30.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 11:13

GTS
Чи відомо що означає жовтий колір деяких записів в таблиці по вашому посиланню
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 13:25

  greenozon написав:GTS
Чи відомо що означає жовтий колір деяких записів в таблиці по вашому посиланню

Останнє
котирування ---- сегодня
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J
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 18:18

  greenozon написав:GTS
Чи відомо що означає жовтий колір деяких записів в таблиці по вашому посиланню

  J написав:Останнє
котирування ---- сегодня

Да.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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