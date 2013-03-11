Подальше зниження ставок в пропозиціях від ICU
грн 11.5% (2023) до 13.75 (найкоротші, початок 2020)
usd за грн 1.5 - 3.5%
usd 2.75 - 3.5%
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 11 гру, 2019 15:11
Подальше зниження ставок в пропозиціях від ICU
грн 11.5% (2023) до 13.75 (найкоротші, початок 2020)
usd за грн 1.5 - 3.5%
usd 2.75 - 3.5%
+50грн !
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