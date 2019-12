Додано: Чет 19 гру, 2019 20:28

Укргазбанк уже деньги после погашения ОВГЗ без комиссии не отдает через недельный депозит, теперь только минимум 32 дня.

Кто сталкивался? Прошу подтвердить / прокомментировать.

