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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 15:11

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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2019 20:28

Re: Рынок ОВГЗ

Укргазбанк уже деньги после погашения ОВГЗ без комиссии не отдает через недельный депозит, теперь только минимум 32 дня.
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rasmus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2019 09:49

  rasmus написав:Укргазбанк уже деньги после погашения ОВГЗ без комиссии не отдает через недельный депозит, теперь только минимум 32 дня.
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А сколько комиссия?
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2019 11:50

  GTS написав:
  rasmus написав:Укргазбанк уже деньги после погашения ОВГЗ без комиссии не отдает через недельный депозит, теперь только минимум 32 дня.
Кто сталкивался? Прошу подтвердить / прокомментировать.


А сколько комиссия?


1%
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2019 12:47

  rasmus написав:Укргазбанк уже деньги после погашения ОВГЗ без комиссии не отдает через недельный депозит, теперь только минимум 32 дня.
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Да, так и есть, говорят какое то внутреннее распоряжение или что от типа того. Еще на первом купоне на это попал, летом, но через месячный депо без проблем выдали всю сумму даже с %.
UX-2019
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2019 13:01

  UX-2019 написав:
  rasmus написав:Укргазбанк уже деньги после погашения ОВГЗ без комиссии не отдает через недельный депозит, теперь только минимум 32 дня.
Кто сталкивался? Прошу подтвердить / прокомментировать.

Да, так и есть, говорят какое то внутреннее распоряжение или что от типа того. Еще на первом купоне на это попал, летом, но через месячный депо без проблем выдали всю сумму даже с %.


сказали, что с июля. В апреле точно не было, семидневный депозит работал.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2019 15:09

Укргаз із опції №1 залетів в нижню половину по комісіях
дивлюсь тут

https://finsee.com/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D ... %B4%D0%BF/

Наразі незмінний лідер - Південний
+50грн !
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 12:04

Re: Рынок ОВГЗ

Просьба подсказать по поводу декларирования доходов по ОВГЗ:

- надо ли декларировать вообще
- какие санкции за нарушение (если надо)
- куда и когда идти
- какие документы нести
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rasmus
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 14:14

  rasmus написав:Просьба подсказать по поводу декларирования доходов по ОВГЗ:

- надо ли декларировать вообще
- какие санкции за нарушение (если надо)
- куда и когда идти
- какие документы нести


- надо
- штраф какой-то, сумму точно не помню, может около 400 гривен (возможно ещё и пеня)
- в местную налоговую, но можно и не ходить, можно через онлайн кабинет (гугл в помощь)
- документы запросить у брокера через которого проходила сделка с ОВГЗ

декларацию необходимо подать до 1 мая
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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