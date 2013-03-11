Подальше зниження ставок в пропозиціях від ICU
грн 11.5% (2023) до 13.75 (найкоротші, початок 2020)
usd за грн 1.5 - 3.5%
usd 2.75 - 3.5%
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 11 гру, 2019 15:11
Подальше зниження ставок в пропозиціях від ICU
грн 11.5% (2023) до 13.75 (найкоротші, початок 2020)
usd за грн 1.5 - 3.5%
usd 2.75 - 3.5%
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 19 гру, 2019 20:28
Re: Рынок ОВГЗ
Укргазбанк уже деньги после погашения ОВГЗ без комиссии не отдает через недельный депозит, теперь только минимум 32 дня.
Кто сталкивался? Прошу подтвердить / прокомментировать.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: П'ят 20 гру, 2019 09:49
А сколько комиссия?
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Додано: П'ят 20 гру, 2019 11:50
1%
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: П'ят 20 гру, 2019 12:47
Да, так и есть, говорят какое то внутреннее распоряжение или что от типа того. Еще на первом купоне на это попал, летом, но через месячный депо без проблем выдали всю сумму даже с %.
Додано: П'ят 20 гру, 2019 13:01
сказали, что с июля. В апреле точно не было, семидневный депозит работал.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: П'ят 20 гру, 2019 15:09
Укргаз із опції №1 залетів в нижню половину по комісіях
дивлюсь тут
Наразі незмінний лідер - Південний
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 23 гру, 2019 12:04
Re: Рынок ОВГЗ
Просьба подсказать по поводу декларирования доходов по ОВГЗ:
- надо ли декларировать вообще
- какие санкции за нарушение (если надо)
- куда и когда идти
- какие документы нести
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: Пон 23 гру, 2019 14:14
- надо
- штраф какой-то, сумму точно не помню, может около 400 гривен (возможно ещё и пеня)
- в местную налоговую, но можно и не ходить, можно через онлайн кабинет (гугл в помощь)
- документы запросить у брокера через которого проходила сделка с ОВГЗ
декларацию необходимо подать до 1 мая
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
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