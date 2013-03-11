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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 121122123124
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 18:25

Re: Рынок ОВГЗ

rasmus написав:
  GTS написав:декларацию необходимо подать до 1 мая
--- до 1 мая 2020 за все сделки в 2019 - так?

спасибо за инфо!
Нет. Я подробно писал про это пару месяцев назад, здесь на ветки, находите.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 18:30

Re: Рынок ОВГЗ

UX-2019 написав:
  rasmus написав:Укргазбанк уже деньги после погашения ОВГЗ без комиссии не отдает через недельный депозит, теперь только минимум 32 дня.
Кто сталкивался? Прошу подтвердить / прокомментировать.

Да, так и есть, говорят какое то внутреннее распоряжение или что от типа того. Еще на первом купоне на это попал, летом, но через месячный депо без проблем выдали всю сумму даже с %.
Ощад, но не рассказывайте Ощаду шаги-хронологию, все сами тихо откройте-заведите, далее будете через ощад24 пополнять за несколько дней до окончания трехмесячного вклада на 100долл сумму овгз и купона(хоть десятки миллионов долларов), пополнения без ограничения. Далее в кассе или упадет на деп. карту тоже выдача без без комиссии. Тихо только.. то прикроют лавочку.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 23:54

  rasmus написав:Просьба подсказать по поводу декларирования доходов по ОВГЗ:

- надо ли декларировать вообще
- какие санкции за нарушение (если надо)
- куда и когда идти
- какие документы нести


https://minfin.com.ua/ua/2019/03/06/36969638/

https://vobu.ua/rus/analytics/consultat ... nykh-pozyk

Первые 2 ссылки по запросу в гугле "нужно ли декларировать доходы от овгз"
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 00:01

  vadymbanker написав:
UX-2019 написав:
  rasmus написав:Укргазбанк уже деньги после погашения ОВГЗ без комиссии не отдает через недельный депозит, теперь только минимум 32 дня.
Кто сталкивался? Прошу подтвердить / прокомментировать.

Да, так и есть, говорят какое то внутреннее распоряжение или что от типа того. Еще на первом купоне на это попал, летом, но через месячный депо без проблем выдали всю сумму даже с %.
Ощад, но не рассказывайте Ощаду шаги-хронологию, все сами тихо откройте-заведите, далее будете через ощад24 пополнять за несколько дней до окончания трехмесячного вклада на 100долл сумму овгз и купона(хоть десятки миллионов долларов), пополнения без ограничения. Далее в кассе или упадет на деп. карту тоже выдача без без комиссии. Тихо только.. то прикроют лавочку.


Как из Укргазбанка попасть в Ощад? ;-)
та же комиссия за перевод .... (
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rasmus
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 00:02

  DmitryZP написав:
  rasmus написав:Просьба подсказать по поводу декларирования доходов по ОВГЗ:

- надо ли декларировать вообще
- какие санкции за нарушение (если надо)
- куда и когда идти
- какие документы нести


https://minfin.com.ua/ua/2019/03/06/36969638/

https://vobu.ua/rus/analytics/consultat ... nykh-pozyk

Первые 2 ссылки по запросу в гугле "нужно ли декларировать доходы от овгз"

спасибо. Но вопрос был больше к тем, кто это уже делал.
То, что гугиль знает, не всегда и выполнять надо ....
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 00:29

Гугл просто помогает найти ответ. Я делал
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 00:56

Re: Рынок ОВГЗ

rasmus написав:
  vadymbanker написав:
UX-2019 написав:[quote="4822033:rasmus"]Укргазбанк уже деньги после погашения ОВГЗ без комиссии не отдает через недельный депозит, теперь только минимум 32 дня.
Кто сталкивался? Прошу подтвердить / прокомментировать.

Да, так и есть, говорят какое то внутреннее распоряжение или что от типа того. Еще на первом купоне на это попал, летом, но через месячный депо без проблем выдали всю сумму даже с %.
Ощад, но не рассказывайте Ощаду шаги-хронологию, все сами тихо откройте-заведите, далее будете через ощад24 пополнять за несколько дней до окончания трехмесячного вклада на 100долл сумму овгз и купона(хоть десятки миллионов долларов), пополнения без ограничения. Далее в кассе или упадет на деп. карту тоже выдача без без комиссии. Тихо только.. то прикроют лавочку.


Как из Укргазбанка попасть в Ощад? ;-)
та же комиссия за перевод .... ([/quote]первести бумаги из газа в ощад, сколько у вас хранение в газе стоит? Кстати, если речь о гривнах овгз, то газ кинет по сэпу гривну купон и тело в ощад, с долл потяжелей, желательно в одном банке все. Меня ощад с овгз, абсолютно устраивает.
vadymbanker
 
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