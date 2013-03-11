rasmus написав:Укргазбанк уже деньги после погашения ОВГЗ без комиссии не отдает через недельный депозит, теперь только минимум 32 дня. Кто сталкивался? Прошу подтвердить / прокомментировать.
Да, так и есть, говорят какое то внутреннее распоряжение или что от типа того. Еще на первом купоне на это попал, летом, но через месячный депо без проблем выдали всю сумму даже с %.
Ощад, но не рассказывайте Ощаду шаги-хронологию, все сами тихо откройте-заведите, далее будете через ощад24 пополнять за несколько дней до окончания трехмесячного вклада на 100долл сумму овгз и купона(хоть десятки миллионов долларов), пополнения без ограничения. Далее в кассе или упадет на деп. карту тоже выдача без без комиссии. Тихо только.. то прикроют лавочку.
rasmus написав:Укргазбанк уже деньги после погашения ОВГЗ без комиссии не отдает через недельный депозит, теперь только минимум 32 дня. Кто сталкивался? Прошу подтвердить / прокомментировать.
Да, так и есть, говорят какое то внутреннее распоряжение или что от типа того. Еще на первом купоне на это попал, летом, но через месячный депо без проблем выдали всю сумму даже с %.
Ощад, но не рассказывайте Ощаду шаги-хронологию, все сами тихо откройте-заведите, далее будете через ощад24 пополнять за несколько дней до окончания трехмесячного вклада на 100долл сумму овгз и купона(хоть десятки миллионов долларов), пополнения без ограничения. Далее в кассе или упадет на деп. карту тоже выдача без без комиссии. Тихо только.. то прикроют лавочку.
Как из Укргазбанка попасть в Ощад? та же комиссия за перевод .... (
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UX-2019 написав:[quote="4822033:rasmus"]Укргазбанк уже деньги после погашения ОВГЗ без комиссии не отдает через недельный депозит, теперь только минимум 32 дня. Кто сталкивался? Прошу подтвердить / прокомментировать.
Да, так и есть, говорят какое то внутреннее распоряжение или что от типа того. Еще на первом купоне на это попал, летом, но через месячный депо без проблем выдали всю сумму даже с %.
Ощад, но не рассказывайте Ощаду шаги-хронологию, все сами тихо откройте-заведите, далее будете через ощад24 пополнять за несколько дней до окончания трехмесячного вклада на 100долл сумму овгз и купона(хоть десятки миллионов долларов), пополнения без ограничения. Далее в кассе или упадет на деп. карту тоже выдача без без комиссии. Тихо только.. то прикроют лавочку.
Как из Укргазбанка попасть в Ощад? та же комиссия за перевод .... ([/quote]первести бумаги из газа в ощад, сколько у вас хранение в газе стоит? Кстати, если речь о гривнах овгз, то газ кинет по сэпу гривну купон и тело в ощад, с долл потяжелей, желательно в одном банке все. Меня ощад с овгз, абсолютно устраивает.