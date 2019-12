Додано: Вів 24 гру, 2019 00:01

vadymbanker написав: UX-2019 написав: rasmus написав: Укргазбанк уже деньги после погашения ОВГЗ без комиссии не отдает через недельный депозит, теперь только минимум 32 дня.

Кто сталкивался? Прошу подтвердить / прокомментировать. Укргазбанк уже деньги после погашения ОВГЗ без комиссии не отдает через недельный депозит, теперь только минимум 32 дня.Кто сталкивался? Прошу подтвердить / прокомментировать.

Да, так и есть, говорят какое то внутреннее распоряжение или что от типа того. Еще на первом купоне на это попал, летом, но через месячный депо без проблем выдали всю сумму даже с %. Да, так и есть, говорят какое то внутреннее распоряжение или что от типа того. Еще на первом купоне на это попал, летом, но через месячный депо без проблем выдали всю сумму даже с %. Ощад, но не рассказывайте Ощаду шаги-хронологию, все сами тихо откройте-заведите, далее будете через ощад24 пополнять за несколько дней до окончания трехмесячного вклада на 100долл сумму овгз и купона(хоть десятки миллионов долларов), пополнения без ограничения. Далее в кассе или упадет на деп. карту тоже выдача без без комиссии. Тихо только.. то прикроют лавочку. Ощад, но не рассказывайте Ощаду шаги-хронологию, все сами тихо откройте-заведите, далее будете через ощад24 пополнять за несколько дней до окончания трехмесячного вклада на 100долл сумму овгз и купона(хоть десятки миллионов долларов), пополнения без ограничения. Далее в кассе или упадет на деп. карту тоже выдача без без комиссии. Тихо только.. то прикроют лавочку.



Как из Укргазбанка попасть в Ощад?

та же комиссия за перевод .... ( Как из Укргазбанка попасть в Ощад?та же комиссия за перевод .... (

"The quieter you become, the more you are able to hear"