Додано: Вів 24 гру, 2019 11:04

rasmus написав: GTS написав: Декларация подаётся до 1 мая 2020 года по сделкам за 2019 год. Декларация подаётся до 1 мая 2020 года по сделкам за 2019 год.



Еще вопрос - а зачем им эта декларация вообще?

Дополнительно же мзду не взимают.

Проверяют происхождение денег? Еще вопрос - а зачем им эта декларация вообще?Дополнительно же мзду не взимают.Проверяют происхождение денег?

Так в законе написано.Для инвестора польза в том, что он таким образом может уменьшить налогооблагаемую базу, если например у него были убытки при торговле ценными бумагами за прошлые периоды.Например у вас был убыток в 2018 году 1000 гривен, в 2019 году прибыль 1500 гривен. Если вы декларировали убыток в 2018 году, тогда в 2020 году вы можете заплатить в бюджет налог только с 500 гривен, а не с 1500 гривен.Вообще в странах с нормальным налоговым кодексом гражданин всё декларирует сам. То есть он получает зарплату или доход по депозиту, сам всё декларирует и сам платит всё в бюджет, а не работодатель или банк.Это необходимо для того, чтобы человек мог сам учесть все свои денежные потоки и заплатить налог в бюджет с реальной прибыли, а не переплачивать без конца, как это в Украине.К примеру, условно: вы получили доход от депозита и зарплату, но при этом попали в аварию и потратились на ремонт и лечение, а ещё недавно решили застраховать свою жизнь. В таком случае все затраты и доходы суммируются и с финального результата вы платите налог в бюджет.А у нас что?— Работодатель с тебя 20% удержал, ещё 22% ЕСВ заплатил (тоже ведь с зарплаты сотрудника)— Банк налог с депозита удержал.— Брокера налог с прибыли удержал.А то, что у человека может быть много разных статей расхода (он же может быть частным предпринимателем и активно развивать свой бизнес, и может при этом много вкладывать денег в его развитие на ранних этапах), то это государству пофиг.Все блин должны за всё платить без учёта налогооблагаемой базы.— НДС при любых покупках плати— В пенсионный плати— Гос. пошлину плати— Военный сбор плати вообще со всего.Украина это бездонный общак для чиновников и депутатов.P.S. И кстати да, вы потом можете использовать свою налоговую декларацию как документ для подтверждения происхождения средств. Декларацию охотно принимают везде (и в банках и в любых фин. учреждениях) и за любые периоды.