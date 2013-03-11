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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 11:04

  rasmus написав:
  GTS написав:Декларация подаётся до 1 мая 2020 года по сделкам за 2019 год.


Еще вопрос - а зачем им эта декларация вообще?
Дополнительно же мзду не взимают.
Проверяют происхождение денег?

Так в законе написано.

Для инвестора польза в том, что он таким образом может уменьшить налогооблагаемую базу, если например у него были убытки при торговле ценными бумагами за прошлые периоды.

Например у вас был убыток в 2018 году 1000 гривен, в 2019 году прибыль 1500 гривен. Если вы декларировали убыток в 2018 году, тогда в 2020 году вы можете заплатить в бюджет налог только с 500 гривен, а не с 1500 гривен.

Вообще в странах с нормальным налоговым кодексом гражданин всё декларирует сам. То есть он получает зарплату или доход по депозиту, сам всё декларирует и сам платит всё в бюджет, а не работодатель или банк.

Это необходимо для того, чтобы человек мог сам учесть все свои денежные потоки и заплатить налог в бюджет с реальной прибыли, а не переплачивать без конца, как это в Украине.

К примеру, условно: вы получили доход от депозита и зарплату, но при этом попали в аварию и потратились на ремонт и лечение, а ещё недавно решили застраховать свою жизнь. В таком случае все затраты и доходы суммируются и с финального результата вы платите налог в бюджет.

А у нас что?

— Работодатель с тебя 20% удержал, ещё 22% ЕСВ заплатил (тоже ведь с зарплаты сотрудника)
— Банк налог с депозита удержал.
— Брокера налог с прибыли удержал.

А то, что у человека может быть много разных статей расхода (он же может быть частным предпринимателем и активно развивать свой бизнес, и может при этом много вкладывать денег в его развитие на ранних этапах), то это государству пофиг.

Все блин должны за всё платить без учёта налогооблагаемой базы.

— НДС при любых покупках плати
— В пенсионный плати
— Гос. пошлину плати
— Военный сбор плати вообще со всего.

Украина это бездонный общак для чиновников и депутатов.

P.S. И кстати да, вы потом можете использовать свою налоговую декларацию как документ для подтверждения происхождения средств. Декларацию охотно принимают везде (и в банках и в любых фин. учреждениях) и за любые периоды.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 12:30

Re: Рынок ОВГЗ

  GTS написав:P.S. И кстати да, вы потом можете использовать свою налоговую декларацию как документ для подтверждения происхождения средств. Декларацию охотно принимают везде (и в банках и в любых фин. учреждениях) и за любые периоды.


спасибо за пояснение!
стараюсь с ними не общаться, с этими всякими налоговыми, придется навестить )
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rasmus
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 22:18

  GTS написав:Что нет?

налоговый агент сам подал инфу о выплатах в налоговую
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 23:18

J

тут треба відрізняти дві дії
1) сплату податків
2) подача річної декларації
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 11:11

  J написав:
  GTS написав:Что нет?

налоговый агент сам подал инфу о выплатах в налоговую

Налоговый агент платит налог в бюджет, но не подаёт декларацию за вас.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 14:45

ОВГЗ / Счёт в ЦБ / Клиринг / Биржа

Подскажите пожалуйста кто знает!

Сейчас есть один счёт в ценных бумагах, и брокер №1, который открыл клиенту клиринговый счёт и завёл клиента на биржу для торговли ОВГЗ.

Возможно ли к тому же счёту в ценных бумагах открыть брокером №2 (не трогая счета брокера №1) ещё один клиринговый счёт и завести клиента на биржу для торговли ОВГЗ?

Было бы супер если дали ссылку на нормативку.

Заранее спасибо за ответ!
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