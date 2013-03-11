Так в законе написано.
Для инвестора польза в том, что он таким образом может уменьшить налогооблагаемую базу, если например у него были убытки при торговле ценными бумагами за прошлые периоды.
Например у вас был убыток в 2018 году 1000 гривен, в 2019 году прибыль 1500 гривен. Если вы декларировали убыток в 2018 году, тогда в 2020 году вы можете заплатить в бюджет налог только с 500 гривен, а не с 1500 гривен.
Вообще в странах с нормальным налоговым кодексом гражданин всё декларирует сам. То есть он получает зарплату или доход по депозиту, сам всё декларирует и сам платит всё в бюджет, а не работодатель или банк.
Это необходимо для того, чтобы человек мог сам учесть все свои денежные потоки и заплатить налог в бюджет с реальной прибыли, а не переплачивать без конца, как это в Украине.
К примеру, условно: вы получили доход от депозита и зарплату, но при этом попали в аварию и потратились на ремонт и лечение, а ещё недавно решили застраховать свою жизнь. В таком случае все затраты и доходы суммируются и с финального результата вы платите налог в бюджет.
А у нас что?
— Работодатель с тебя 20% удержал, ещё 22% ЕСВ заплатил (тоже ведь с зарплаты сотрудника)
— Банк налог с депозита удержал.
— Брокера налог с прибыли удержал.
А то, что у человека может быть много разных статей расхода (он же может быть частным предпринимателем и активно развивать свой бизнес, и может при этом много вкладывать денег в его развитие на ранних этапах), то это государству пофиг.
Все блин должны за всё платить без учёта налогооблагаемой базы.
— НДС при любых покупках плати
— В пенсионный плати
— Гос. пошлину плати
— Военный сбор плати вообще со всего.
Украина это бездонный общак для чиновников и депутатов.
P.S. И кстати да, вы потом можете использовать свою налоговую декларацию как документ для подтверждения происхождения средств. Декларацию охотно принимают везде (и в банках и в любых фин. учреждениях) и за любые периоды.