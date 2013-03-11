Камикадзе
в примітках до платежу можна вписати будь-який коментар, хоч 10 ISIN і 30 кодів
якщо сума більше внутрібанківського фінмону - банк може і буде требувати док-ти
собі дорожче вийде потім (штрафи НБУ і тд і тп)
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 10:14
Камикадзе
в примітках до платежу можна вписати будь-який коментар, хоч 10 ISIN і 30 кодів
якщо сума більше внутрібанківського фінмону - банк може і буде требувати док-ти
собі дорожче вийде потім (штрафи НБУ і тд і тп)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:34
Re: Рынок ОВГЗ
Хранить и обналичивать лучше в одном банке.
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