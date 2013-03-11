Камикадзе
в примітках до платежу можна вписати будь-який коментар, хоч 10 ISIN і 30 кодів
якщо сума більше внутрібанківського фінмону - банк може і буде требувати док-ти
собі дорожче вийде потім (штрафи НБУ і тд і тп)
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 10:14
Камикадзе
в примітках до платежу можна вписати будь-який коментар, хоч 10 ISIN і 30 кодів
якщо сума більше внутрібанківського фінмону - банк може і буде требувати док-ти
собі дорожче вийде потім (штрафи НБУ і тд і тп)
Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:34
Re: Рынок ОВГЗ
Хранить и обналичивать лучше в одном банке.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 16:46
7-річки від Мінфіну -
Додано: П'ят 10 січ, 2020 16:58
Коллеги, сколько сейчас предлагают по гривне ваши торговцы? В конце месяца погашение и что-то у меня пока нет особого желания вкладываться. Или я ошибаюсь, какие мнения?
Додано: П'ят 10 січ, 2020 17:09
la9
по ICU тоска зеленая...
універ перестав котіровки давати
ще глядів ПБ
і Аваль (первинка)
Додано: П'ят 10 січ, 2020 22:34
Выводил на Приват в 2019 несколько раз, по несколько сотен тыс. грн, вопросов не задавали. Может, потому, что дальше большую часть по безналу раскидывал.
Но при снятии налички вопросы, скорее всего, будут.
В Альфе тоже при заходе денег вопросов не задавали.
Но когда стал снимать с текущего счета купленные через их же приложение доллары, пролежавшие у них несколько месяцев, начался трэшак.
Заявку на снятие сделал 23 декабря. А вот смог доснимать все, что хотел, только сегодня (10 января).
После предоставления им хреновой кучи документов.
Все из-за того, что был вывод на Альфу купонного дохода (сумма его была менее 150 тыс грн, кстати)
Додано: П'ят 10 січ, 2020 22:44
Как живой и свежий пример - вот список того, что у меня затребовал Альфа-банк (изначально, после подачи заявки на снятие наличности):
1. Налоговая декларация
2. Договора с контрагентом
3. Справка об уплате налогов
4. Договор с брокером
А потом, дополнительно, еще и это:
1. Лист клієнта з описом господарської діяльності ФОП
2. Виписка з банку , в якому відкритий рахунок, яка містить інформацію про рух коштів за рахунком з детальною розшифровкою операцій клієнта за останні 6 місяців.
3. Разове замовлення до договору купівлі-продажу ЦП
4. Звіт про виконання разового замовлення
5. Виписка реєстратора ЦП
6. Сплата податку з отриманного доходу від ЦП
Вся история началась 23 декабря, закончилась сегодня. Всего-то менее трех недель понадобилось в итоге, чтобы снять деньги с текущего счета, часть которых зашла от брокера как купонный доход от ОВГЗ...
Как говаривал один товарищ - думай...те
Додано: П'ят 10 січ, 2020 22:52
Угу. Донести логичность этой мысли мне до сотрудников Альфа-банка не удалось.
Вообще, судя по опыту общения с несколькими банками, финмониторинг каждого банка (а иногда - и каждого отделения) живет своей жизнью, и предсказать заранее, насколько беспроблемной будет операция, связанная с большой суммой денег, довольно сложно.
Потому действую методом проб и ошибок - перед большими деньгами делаю прогон небольшой суммы. Но даже это не спасло от попадалова с Альфой
Додано: П'ят 10 січ, 2020 23:05
И кто-то же их купит...
Какие есть идеи, в чем интерес покупать семилетние ОВГЗ по 10% в гривне, когда есть похожие евробонды по 7% в долларе?
Или кто покупает долларовые ОВГЗ по 4%, когда есть американские ОВГЗ по 2%?
Это все irrational exuberance или я чего-то не понимаю?
Додано: П'ят 10 січ, 2020 23:06
once_upon_a_time
дозвольте поцікавитись
1) ви працювали із бумагами як ФОП чи як ФО?
2) якщо не секрет - із яким брокером (банком) працювали по бумагах
3) по пункту "2. Виписка з банку , в якому відкритий рахунок, яка містить інформацію про рух коштів за рахунком з детальною розшифровкою операцій клієнта за останні 6 місяців." - це пов'язано із ФОП?
не розумію цього пункту якщо чесно
решту документів - мали одразу на руках чи запрошували в брокера, якісь док-ти коштували грошей?
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