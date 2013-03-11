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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 23:21
la9 написав:
Коллеги, сколько сейчас предлагают по гривне ваши торговцы? В конце месяца погашение и что-то у меня пока нет особого желания вкладываться. Или я ошибаюсь, какие мнения?
Я сделал последнюю закупку в декабре 2019 под 12.7% с погашением в июле 2020.
На этом я, пожалуй, с новыми вложениями в ОВГЗ подзавяжу.
Продавать те, которые взял весной под 18.3%, конечно, не буду - думаю досидеть до погашения летом 2021 (если катаклизмы не нарисуются на горизонте до этого).
А вот текущая доходность как-то у меня не вяжется с моим субъективным ощущением рисков. Хотя это может я паникер
А вообще мне понравилась идея от St/2 - покупайте, лучше, товарищи, jnk
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 23:41
greenozon написав:once_upon_a_time
дозвольте поцікавитись
1) ви працювали із бумагами як ФОП чи як ФО?
2) якщо не секрет - із яким брокером (банком) працювали по бумагах
3) по пункту "2. Виписка з банку , в якому відкритий рахунок, яка містить інформацію про рух коштів за рахунком з детальною розшифровкою операцій клієнта за останні 6 місяців." - це пов'язано із ФОП?
не розумію цього пункту якщо чесно
решту документів - мали одразу на руках чи запрошували в брокера, якісь док-ти коштували грошей?
1) Как ФЛ
2) До декабря работал только с Универом. В декабре купил у ИСУ - вторичка у них выгоднее и по ценам, и по комиссиям, как оказалось.
3) ХЗ, я в их списке многого не понял, к чему это. Меня больше всего впечатлил пункт "Лист клієнта з описом господарської діяльності ФОП". Сразу вспомнился Лавров с его "деbилы, bлять"...
Что было, предоставил, что-то брокер прислал. Бесплатно.
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Додано: Суб 11 січ, 2020 09:28
once_upon_a_time написав:
А вот текущая доходность как-то у меня не вяжется с моим субъективным ощущением рисков. Хотя это может я паникер
Так вот и я смотрю и не вижу для себя выгоды. Годовые овгз - 10,5, на три года - 10. В депо - это, соответственно, 12,85 и 12,25 примерно. И это без учета комиссий брокера и хранителя.
И что - можно, ведь, выгоднее пристроить гривну на депо?
Или я где-то просчитываюсь, коллеги?
З.Ы. По Алле - жесть, конечно. Интересно, если выводить с Аллы безналом или брать через кассу меньше 150К в день - тоже будет такой треш?
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