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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 23:21

  la9 написав:Коллеги, сколько сейчас предлагают по гривне ваши торговцы? В конце месяца погашение и что-то у меня пока нет особого желания вкладываться. Или я ошибаюсь, какие мнения?

Я сделал последнюю закупку в декабре 2019 под 12.7% с погашением в июле 2020.
На этом я, пожалуй, с новыми вложениями в ОВГЗ подзавяжу.

Продавать те, которые взял весной под 18.3%, конечно, не буду - думаю досидеть до погашения летом 2021 (если катаклизмы не нарисуются на горизонте до этого).

А вот текущая доходность как-то у меня не вяжется с моим субъективным ощущением рисков. Хотя это может я паникер :)

А вообще мне понравилась идея от St/2 - покупайте, лучше, товарищи, jnk :D
once_upon_a_time
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 23:41

  greenozon написав:once_upon_a_time
дозвольте поцікавитись
1) ви працювали із бумагами як ФОП чи як ФО?
2) якщо не секрет - із яким брокером (банком) працювали по бумагах
3) по пункту "2. Виписка з банку , в якому відкритий рахунок, яка містить інформацію про рух коштів за рахунком з детальною розшифровкою операцій клієнта за останні 6 місяців." - це пов'язано із ФОП?

не розумію цього пункту якщо чесно
решту документів - мали одразу на руках чи запрошували в брокера, якісь док-ти коштували грошей?

1) Как ФЛ
2) До декабря работал только с Универом. В декабре купил у ИСУ - вторичка у них выгоднее и по ценам, и по комиссиям, как оказалось.
3) ХЗ, я в их списке многого не понял, к чему это. Меня больше всего впечатлил пункт "Лист клієнта з описом господарської діяльності ФОП". Сразу вспомнился Лавров с его "деbилы, bлять"...

Что было, предоставил, что-то брокер прислал. Бесплатно.
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 09:28

Re: Рынок ОВГЗ

  once_upon_a_time написав:А вот текущая доходность как-то у меня не вяжется с моим субъективным ощущением рисков. Хотя это может я паникер

Так вот и я смотрю и не вижу для себя выгоды. Годовые овгз - 10,5, на три года - 10. В депо - это, соответственно, 12,85 и 12,25 примерно. И это без учета комиссий брокера и хранителя. И это - при условии реинвестирования купона под такими ставками, которых может не быть на момент реинвеста и вообще бумаг таких может не быть :!:

И что - можно, ведь, выгоднее пристроить гривну на депо?

Или я где-то просчитываюсь, коллеги?

З.Ы. По Алле - жесть, конечно. Интересно, если выводить с Аллы безналом или брать через кассу меньше 150К в день - тоже будет такой треш?
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 13:41

Re: Рынок ОВГЗ

  la9 написав:И это - при условии реинвестирования купона под такими ставками, которых может не быть на момент реинвеста и вообще бумаг таких может не быть


в мого брокера кожен реінвест - це нова операція! значить коміс на кожному реінвесті (так попався був перший раз коли реінвестнув малу суму :)

а у вас як?
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 13:51

  greenozon написав:
  la9 написав:И это - при условии реинвестирования купона под такими ставками, которых может не быть на момент реинвеста и вообще бумаг таких может не быть


в мого брокера кожен реінвест - це нова операція! значить коміс на кожному реінвесті (так попався був перший раз коли реінвестнув малу суму :)

а у вас як?

аналогично, мы же с вами у одного брокера таримся :mrgreen:
la9
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 17:49

  la9 написав:
  once_upon_a_time написав:А вот текущая доходность как-то у меня не вяжется с моим субъективным ощущением рисков. Хотя это может я паникер
Так вот и я смотрю и не вижу для себя выгоды. Годовые овгз - 10,5, на три года - 10. В депо - это, соответственно, 12,85 и 12,25 примерно. И это без учета комиссий брокера и хранителя. И это - при условии реинвестирования купона под такими ставками, которых может не быть на момент реинвеста и вообще бумаг таких может не быть :!:
И что - можно, ведь, выгоднее пристроить гривну на депо?

З.Ы. По Алле - жесть, конечно. Интересно, если выводить с Аллы безналом или брать через кассу меньше 150К в день - тоже будет такой треш?
Ставки по депо в нормальных банках уже сопоставимы с доходностью ОВГЗ (до нового года были выше) а вкладываться во всякие Форварды и Коминвесты как бы не айс, да и там ставки будут падать. Те кто собираются покупать семилетки под 10% возможно надеются их скинуть через годик - полтора когда ставка упадет, например, до 7. Таким образом они заработают 25-30% только на цене бумаги ну и плюс купон... Так что смысл есть, если, конечно, не грянет очередной кризис.
А по-поводу Альфы - работайте с банками первичными дилерами или с теми банками, которые также являются и брокером и хранителем это, возможно, будет чуть дороже зато проблем будет меньше//)
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