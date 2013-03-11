Додано: Суб 11 січ, 2020 17:49

la9 написав: once_upon_a_time написав: А вот текущая доходность как-то у меня не вяжется с моим субъективным ощущением рисков. Хотя это может я паникер А вот текущая доходность как-то у меня не вяжется с моим субъективным ощущением рисков. Хотя это может я паникер Так вот и я смотрю и не вижу для себя выгоды. Годовые овгз - 10,5, на три года - 10. В депо - это, соответственно, 12,85 и 12,25 примерно. И это без учета комиссий брокера и хранителя. И это - при условии реинвестирования купона под такими ставками, которых может не быть на момент реинвеста и вообще бумаг таких может не быть

И что - можно, ведь, выгоднее пристроить гривну на депо?



З.Ы. По Алле - жесть, конечно. Интересно, если выводить с Аллы безналом или брать через кассу меньше 150К в день - тоже будет такой треш? Так вот и я смотрю и не вижу для себя выгоды. Годовые овгз - 10,5, на три года - 10. В депо - это, соответственно, 12,85 и 12,25 примерно. И это без учета комиссий брокера и хранителя. И это - при условии реинвестирования купона под такими ставками, которых может не быть на момент реинвеста и вообще бумаг таких может не бытьИ что - можно, ведь, выгоднее пристроить гривну на депо?З.Ы. По Алле - жесть, конечно. Интересно, если выводить с Аллы безналом или брать через кассу меньше 150К в день - тоже будет такой треш?

Ставки по депо в нормальных банках уже сопоставимы с доходностью ОВГЗ (до нового года были выше) а вкладываться во всякие Форварды и Коминвесты как бы не айс, да и там ставки будут падать. Те кто собираются покупать семилетки под 10% возможно надеются их скинуть через годик - полтора когда ставка упадет, например, до 7. Таким образом они заработают 25-30% только на цене бумаги ну и плюс купон... Так что смысл есть, если, конечно, не грянет очередной кризис.А по-поводу Альфы - работайте с банками первичными дилерами или с теми банками, которые также являются и брокером и хранителем это, возможно, будет чуть дороже зато проблем будет меньше//)