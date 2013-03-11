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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 125126127128
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 20:09

пункты 4, 5, 6 - полная бредятина
если квартира продается, они тоже спрашивают на какие деньги она была куплена ?
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 20:43

Re: Рынок ОВГЗ

  la9 написав:Сегодня уже писали про Приват... Ответ, думаю, многих интересует...


де про ПБ? про Альфу ж поки дискурс..
Загалом я гадаю варто вертати гроші з бумаг на той же банк, із якого купували.
бо коли купляли скоріш за все був фінмон, ну і обратка як би логічна...
+50грн !
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greenozon
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  greenozon написав:
  la9 написав:Сегодня уже писали про Приват... Ответ, думаю, многих интересует...


де про ПБ? про Альфу ж поки дискурс..
Загалом я гадаю варто вертати гроші з бумаг на той же банк, із якого купували.
бо коли купляли скоріш за все був фінмон, ну і обратка як би логічна...

Ошибся, вчера про ПБ viewtopic.php?p=4838875#p4838875

Я заводил с Конкорда за несколько раз. Возвращать на Конкорд значительно больше фонда - как-то стремно мне... Может, излишне перестраховываюсь я, не знаю...
la9
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 22:22

а я наразі лише купон на Форв. вертав
але там сльози...
тіло все ще працює
але завід грошей - був повний фінмон!
теж показував договора, РЗ ітд
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 15:57

Re: Рынок ОВГЗ

Закінчуються ОВДП (доларові). Купував через Укргазбанк, він же зберігач. Тут наче була інформація, що банк (УГБ) ввів комісію за зняття готівкової валюти (1%). Тобто реальне виведення тільки через розміщення на депозит на 1 місяць?
Наперед вдячний.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 22:07

  VASH написав:Закінчуються ОВДП (доларові). Купував через Укргазбанк, він же зберігач. Тут наче була інформація, що банк (УГБ) ввів комісію за зняття готівкової валюти (1%). Тобто реальне виведення тільки через розміщення на депозит на 1 місяць?
Наперед вдячний.


да, на 32 дня
иных вариантов не вижу

"що банк (УГБ) ввів комісію за зняття готівкової валюти (1%)" - это и для гривны и для доллара
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rasmus
 
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