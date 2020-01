Додано: Нед 12 січ, 2020 22:07

VASH написав: Закінчуються ОВДП (доларові). Купував через Укргазбанк, він же зберігач. Тут наче була інформація, що банк (УГБ) ввів комісію за зняття готівкової валюти (1%). Тобто реальне виведення тільки через розміщення на депозит на 1 місяць?

да, на 32 дня

иных вариантов не вижу



да, на 32 дня

иных вариантов не вижу

"що банк (УГБ) ввів комісію за зняття готівкової валюти (1%)" - это и для гривны и для доллара

