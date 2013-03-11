пункты 4, 5, 6 - полная бредятина
если квартира продается, они тоже спрашивают на какие деньги она была куплена ?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 11 січ, 2020 20:09
пункты 4, 5, 6 - полная бредятина
если квартира продается, они тоже спрашивают на какие деньги она была куплена ?
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
Додано: Суб 11 січ, 2020 20:43
Re: Рынок ОВГЗ
де про ПБ? про Альфу ж поки дискурс..
Загалом я гадаю варто вертати гроші з бумаг на той же банк, із якого купували.
бо коли купляли скоріш за все був фінмон, ну і обратка як би логічна...
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 11 січ, 2020 20:49
Ошибся, вчера про ПБ viewtopic.php?p=4838875#p4838875
Я заводил с Конкорда за несколько раз. Возвращать на Конкорд значительно больше фонда - как-то стремно мне... Может, излишне перестраховываюсь я, не знаю...
Додано: Суб 11 січ, 2020 22:22
а я наразі лише купон на Форв. вертав
але там сльози...
тіло все ще працює
але завід грошей - був повний фінмон!
теж показував договора, РЗ ітд
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 12 січ, 2020 15:57
Re: Рынок ОВГЗ
Закінчуються ОВДП (доларові). Купував через Укргазбанк, він же зберігач. Тут наче була інформація, що банк (УГБ) ввів комісію за зняття готівкової валюти (1%). Тобто реальне виведення тільки через розміщення на депозит на 1 місяць?
Наперед вдячний.
Додано: Нед 12 січ, 2020 22:07
да, на 32 дня
иных вариантов не вижу
"що банк (УГБ) ввів комісію за зняття готівкової валюти (1%)" - это и для гривны и для доллара
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: Сер 15 січ, 2020 09:23
Re: Рынок ОВГЗ
Підкажіть орієнтовний час зарахування грошей на рахунок при закритті доларових ОВДП. Зберігач та банк один.
Додано: Сер 15 січ, 2020 15:14
Наступного дня повинно бути на рахунку.
Не забувайте сплатити за депозитарні послуги заздалегідь, щоб не було затримки.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
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