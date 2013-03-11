пункты 4, 5, 6 - полная бредятина
если квартира продается, они тоже спрашивают на какие деньги она была куплена ?
|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 11 січ, 2020 20:09
пункты 4, 5, 6 - полная бредятина
если квартира продается, они тоже спрашивают на какие деньги она была куплена ?
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
Додано: Суб 11 січ, 2020 20:43
Re: Рынок ОВГЗ
де про ПБ? про Альфу ж поки дискурс..
Загалом я гадаю варто вертати гроші з бумаг на той же банк, із якого купували.
бо коли купляли скоріш за все був фінмон, ну і обратка як би логічна...
Додано: Суб 11 січ, 2020 20:49
Ошибся, вчера про ПБ viewtopic.php?p=4838875#p4838875
Я заводил с Конкорда за несколько раз. Возвращать на Конкорд значительно больше фонда - как-то стремно мне... Может, излишне перестраховываюсь я, не знаю...
Додано: Суб 11 січ, 2020 22:22
а я наразі лише купон на Форв. вертав
але там сльози...
тіло все ще працює
але завід грошей - був повний фінмон!
теж показував договора, РЗ ітд
Додано: Нед 12 січ, 2020 15:57
Re: Рынок ОВГЗ
Закінчуються ОВДП (доларові). Купував через Укргазбанк, він же зберігач. Тут наче була інформація, що банк (УГБ) ввів комісію за зняття готівкової валюти (1%). Тобто реальне виведення тільки через розміщення на депозит на 1 місяць?
Наперед вдячний.
Додано: Нед 12 січ, 2020 22:07
да, на 32 дня
иных вариантов не вижу
"що банк (УГБ) ввів комісію за зняття готівкової валюти (1%)" - это и для гривны и для доллара
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: Сер 15 січ, 2020 09:23
Re: Рынок ОВГЗ
Підкажіть орієнтовний час зарахування грошей на рахунок при закритті доларових ОВДП. Зберігач та банк один.
Додано: Сер 15 січ, 2020 15:14
Наступного дня повинно бути на рахунку.
Не забувайте сплатити за депозитарні послуги заздалегідь, щоб не було затримки.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: Сер 15 січ, 2020 17:25
rasmus
Вчора головний фахівець відділу зберігання активів ІСІ управління обслуговування активів інститутів
спільного інвестування Департаменту депозитарної діяльності Укргазбанку запевняла мене, що кошти будуть на моєму рахунку до 14 годин дня закриття валютних ОВДП. Реально - сьогодні вбив у банку майже 3 години безрезультатно. Запевнення що от зараз "відмінусуємо" 1,5% військового збору та одразу переведемо кошти виявилися мало втішні та реальні. Мабуть недостатньо вивчали арифметику у початковій школі, або махровий пофігізм. Крім того постійно дивуюсь щодо край низькій підготовленості та відповідальності фахівців Укргазбанку. Учора мені з абсолютною впевненістю запевняли (після консультування з фахівцями вищого рангу) фахівці відділень №50 та №70 (м. Київ), що зняття готівки з продажу ОВДП без усіляких комісій (прізвища та посади можу навести). На сьогодні вже виникли сумніви. Моя абсолютна впевненість - як би каналізація працювала так як фахівці Укргазбанку - ми б ходили у лайні по вуха. А програмно-технічний рівень банку мабуть не має аналогів в Україні. Елементарна операція, яка за наявності інтернет банкінгу займає максимум пару хвилин у аматора, потребує годин героїчного опрацювання "фахівцями" Укргазбанку (при цьому з постійним вскакуванням виконавців та переміщенням по оперзалу та за його межами, сподіваюсь шукають консультацій - був би з цього зиск). Відповідно виникають шалені черги.
Мене безмежно дивують сподівання держави продати банк інвестору, за умов рівня наявного кадрового потенціалу, його відповідальності та кваліфікації, програмно-технічного рівня тощо.
Додано: Сер 15 січ, 2020 18:15
Новини по котіровкам бумаг від ICU -
падаєм (стрімко) й далі!
єтіть...
|