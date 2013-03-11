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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 126127128129
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 17:13

  VASH написав:rasmus
Вчора головний фахівець відділу зберігання активів ІСІ управління обслуговування активів інститутів
спільного інвестування Департаменту депозитарної діяльності Укргазбанку запевняла мене, що кошти будуть на моєму рахунку до 14 годин дня закриття валютних ОВДП. Реально - сьогодні вбив у банку майже 3 години безрезультатно. Запевнення що от зараз "відмінусуємо" 1,5% військового збору та одразу переведемо кошти виявилися мало втішні та реальні. Мабуть недостатньо вивчали арифметику у початковій школі, або махровий пофігізм. Крім того постійно дивуюсь щодо край низькій підготовленості та відповідальності фахівців Укргазбанку. Учора мені з абсолютною впевненістю запевняли (після консультування з фахівцями вищого рангу) фахівці відділень №50 та №70 (м. Київ), що зняття готівки з продажу ОВДП без усіляких комісій (прізвища та посади можу навести). На сьогодні вже виникли сумніви. Моя абсолютна впевненість - як би каналізація працювала так як фахівці Укргазбанку - ми б ходили у лайні по вуха. А програмно-технічний рівень банку мабуть не має аналогів в Україні. Елементарна операція, яка за наявності інтернет банкінгу займає максимум пару хвилин у аматора, потребує годин героїчного опрацювання "фахівцями" Укргазбанку (при цьому з постійним вскакуванням виконавців та переміщенням по оперзалу та за його межами, сподіваюсь шукають консультацій - був би з цього зиск). Відповідно виникають шалені черги.
Мене безмежно дивують сподівання держави продати банк інвестору, за умов рівня наявного кадрового потенціалу, його відповідальності та кваліфікації, програмно-технічного рівня тощо.


Може й не треба очікувати в той же день.
Наступного дня краще приходити.
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rasmus
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 17:19

Re: Рынок ОВГЗ

По поводу декларирования дохода по ОВГЗ

Кто-то РЕАЛЬНО подавал декларацию? Как тут некоторые писали, что НАДО обязательно.

В одной из налоговых Киева не совсем и понимают, что такое ОВГЗ.
У них вопрос - вносите все данные в декларацию, вычисляйте чистый доход и платите 18% с него !!!
На утверждение, что там только 1.5% военного сбора и что это уже уплачено - недоумение ....

На вопрос - А к Вам вообще уже приходили подавать декларации по ОВГЗ?, ответ - НЕТ.

Примечание: За 2019 год декларации вообще подаются до 1 мая текущего года.
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rasmus
 
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