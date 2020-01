Додано: Чет 16 січ, 2020 17:13

VASH написав: rasmus

Вчора головний фахівець відділу зберігання активів ІСІ управління обслуговування активів інститутів

спільного інвестування Департаменту депозитарної діяльності Укргазбанку запевняла мене, що кошти будуть на моєму рахунку до 14 годин дня закриття валютних ОВДП. Реально - сьогодні вбив у банку майже 3 години безрезультатно. Запевнення що от зараз "відмінусуємо" 1,5% військового збору та одразу переведемо кошти виявилися мало втішні та реальні. Мабуть недостатньо вивчали арифметику у початковій школі, або махровий пофігізм. Крім того постійно дивуюсь щодо край низькій підготовленості та відповідальності фахівців Укргазбанку. Учора мені з абсолютною впевненістю запевняли (після консультування з фахівцями вищого рангу) фахівці відділень №50 та №70 (м. Київ), що зняття готівки з продажу ОВДП без усіляких комісій (прізвища та посади можу навести). На сьогодні вже виникли сумніви. Моя абсолютна впевненість - як би каналізація працювала так як фахівці Укргазбанку - ми б ходили у лайні по вуха. А програмно-технічний рівень банку мабуть не має аналогів в Україні. Елементарна операція, яка за наявності інтернет банкінгу займає максимум пару хвилин у аматора, потребує годин героїчного опрацювання "фахівцями" Укргазбанку (при цьому з постійним вскакуванням виконавців та переміщенням по оперзалу та за його межами, сподіваюсь шукають консультацій - був би з цього зиск). Відповідно виникають шалені черги.

Може й не треба очікувати в той же день.

