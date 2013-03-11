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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 16 січ, 2020 17:13
VASH написав:rasmus
Вчора головний фахівець відділу зберігання активів ІСІ управління обслуговування активів інститутів
спільного інвестування Департаменту депозитарної діяльності Укргазбанку запевняла мене, що кошти будуть на моєму рахунку до 14 годин дня закриття валютних ОВДП. Реально - сьогодні вбив у банку майже 3 години безрезультатно. Запевнення що от зараз "відмінусуємо" 1,5% військового збору та одразу переведемо кошти виявилися мало втішні та реальні. Мабуть недостатньо вивчали арифметику у початковій школі, або махровий пофігізм. Крім того постійно дивуюсь щодо край низькій підготовленості та відповідальності фахівців Укргазбанку. Учора мені з абсолютною впевненістю запевняли (після консультування з фахівцями вищого рангу) фахівці відділень №50 та №70 (м. Київ), що зняття готівки з продажу ОВДП без усіляких комісій (прізвища та посади можу навести). На сьогодні вже виникли сумніви. Моя абсолютна впевненість - як би каналізація працювала так як фахівці Укргазбанку - ми б ходили у лайні по вуха. А програмно-технічний рівень банку мабуть не має аналогів в Україні. Елементарна операція, яка за наявності інтернет банкінгу займає максимум пару хвилин у аматора, потребує годин героїчного опрацювання "фахівцями" Укргазбанку (при цьому з постійним вскакуванням виконавців та переміщенням по оперзалу та за його межами, сподіваюсь шукають консультацій - був би з цього зиск). Відповідно виникають шалені черги. Мене безмежно дивують сподівання держави продати банк інвестору, за умов рівня наявного кадрового потенціалу, його відповідальності та кваліфікації, програмно-технічного рівня тощо.
Може й не треба очікувати в той же день.
Наступного дня краще приходити.
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rasmus
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Додано: Чет 16 січ, 2020 17:19
По поводу декларирования дохода по ОВГЗ
Кто-то РЕАЛЬНО подавал декларацию? Как тут некоторые писали, что НАДО обязательно.
В одной из налоговых Киева не совсем и понимают, что такое ОВГЗ.
У них предложение - вносите все данные в декларацию, вычисляйте чистый доход и платите 18% с него !!!
На утверждение, что там только 1.5% военного сбора и что это уже уплачено - недоумение ....
На вопрос - А к Вам вообще уже приходили подавать декларации по ОВГЗ?, ответ - НЕТ.
Примечание: За 2019 год декларации вообще подаются до 1 мая текущего года.
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rasmus
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Додано: Чет 16 січ, 2020 22:04
rasmus написав:По поводу декларирования дохода по ОВГЗ
Кто-то РЕАЛЬНО подавал декларацию? Как тут некоторые писали, что НАДО обязательно.
В одной из налоговых Киева не совсем и понимают, что такое ОВГЗ.
У них предложение - вносите все данные в декларацию, вычисляйте чистый доход и платите 18% с него !!!
На утверждение, что там только 1.5% военного сбора и что это уже уплачено - недоумение ....
На вопрос - А к Вам вообще уже приходили подавать декларации по ОВГЗ?, ответ - НЕТ.
Примечание: За 2019 год декларации вообще подаются до 1 мая текущего года.
Платить необходимо 1.5% с инвестиционной прибыли, не с дохода по овгз, это абсолютно разные вещи. Все написано в Налоговом Кодексе и довольно доходчиво. Учитывая что была ревальвация гривны в 2019 году, по долл/евро овгз образуется инвестиционный убыток, платить ничего не надо будет. Но подавать декларацию все равно необходимо, указывая инвест. убыток.
Декларацию заполонить сразу с додатком Ф-1, в нем и указывается инвест. прибыль/убыток. НДФЛ-ы по нулям, а военный 1.5% просто сами посчитайте на месте. Подали в окошко и ушли с Богом, ждете ппр-ку на военный сбор с налоговой, но лучше самим заходить в личный кабинет налоговой с помощью ецп приват24, контролировать начисления военного сбора(обязательство), все бесплатно.
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vadymbanker
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Додано: Чет 16 січ, 2020 23:07
rasmus написав:
Може..Наступного дня краще приходити.
Брокеры УГБ всегда четко говорили - после 14 в день погашения. Время не мониторил, но день в день деньги были на счету.
Декларацию вроде бы таки надо подать, хоть военный сбор полностью уплачен агентом. В феврале увидим данные по доходам, тогда будет понятнее как заполнять. Вот тогда и будет о чем поговорить
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 02:20
vadymbanker написав:
Платить необходимо 1.5% с инвестиционной прибыли, не с дохода по овгз, это абсолютно разные вещи. Все написано в Налоговом Кодексе и довольно доходчиво. Учитывая что была ревальвация гривны в 2019 году, по долл/евро овгз образуется инвестиционный убыток, платить ничего не надо будет.
Да забрали же уже на выходе эти 1.5% ) Оплачено!
Вы еще скажите, что мне их вернут с плюсом за счет ревальвации ))))
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