Додано: Чет 16 січ, 2020 22:04

rasmus написав: По поводу декларирования дохода по ОВГЗ



Кто-то РЕАЛЬНО подавал декларацию? Как тут некоторые писали, что НАДО обязательно.



В одной из налоговых Киева не совсем и понимают, что такое ОВГЗ.

У них предложение - вносите все данные в декларацию, вычисляйте чистый доход и платите 18% с него !!!

На утверждение, что там только 1.5% военного сбора и что это уже уплачено - недоумение ....



На вопрос - А к Вам вообще уже приходили подавать декларации по ОВГЗ?, ответ - НЕТ.



Примечание: За 2019 год декларации вообще подаются до 1 мая текущего года.

Платить необходимо 1.5% с инвестиционной прибыли, не с дохода по овгз, это абсолютно разные вещи. Все написано в Налоговом Кодексе и довольно доходчиво. Учитывая что была ревальвация гривны в 2019 году, по долл/евро овгз образуется инвестиционный убыток, платить ничего не надо будет. Но подавать декларацию все равно необходимо, указывая инвест. убыток.Декларацию заполонить сразу с додатком Ф-1, в нем и указывается инвест. прибыль/убыток. НДФЛ-ы по нулям, а военный 1.5% просто сами посчитайте на месте. Подали в окошко и ушли с Богом, ждете ппр-ку на военный сбор с налоговой, но лучше самим заходить в личный кабинет налоговой с помощью ецп приват24, контролировать начисления военного сбора(обязательство), все бесплатно.Все 100%!