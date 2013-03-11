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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 127128129130
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:21

  rasmus написав:Меня интересует еще один вопрос по декларированию ОВГЗ.
Как-то тут звучало, что после декларирования можно получить из налоговой какую-то бумажку и в ней будет указано какие суммы были прокручены ну и соответственно потом можно эту бумажку предоставлять всем желающим проверить законность этих денег.
Есть такое? Кто уже декларировал, поделитесь пожалуйста.

А что значит "прокручены" ? В налоговой можно взять справку о доходах за любой период (независимо подавали ли вы декларацию), от брокера у вас будет звит по оперциям с суммами покупки-продажи.
Smitten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:32

Рынок ОВГЗ

rasmus написав:
  vadymbanker написав:Платить необходимо 1.5% с инвестиционной прибыли, не с дохода по овгз, это абсолютно разные вещи. Все написано в Налоговом Кодексе и довольно доходчиво. Учитывая что была ревальвация гривны в 2019 году, по долл/евро овгз образуется инвестиционный убыток, платить ничего не надо будет.


Да забрали же уже на выходе эти 1.5% ) Оплачено!
Вы еще скажите, что мне их вернут с плюсом за счет ревальвации ))))
Вы читайте внимательно, удержано 1.5% с дохода по овгз, т.е. с купонной выплаты, а ИНВЕСТ ПРИБЫЛЬ, вы сами высчитываете и платите 1.5%.
ИНВЕСТ ПРИБЫЛЬ - РАЗНИЦА МЕЖДУ ПОКУПКОЙ И ПРОДАЖЕЙ/ПОГАШЕНИЕМ БУМАГИ В ГРИВНИВОМ ЭКВИВАЛЕНТЕ!!!
Востаннє редагувалось vadymbanker в П'ят 17 січ, 2020 13:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:34

Re: Рынок ОВГЗ

UX-2019 написав:Я где то слышал что декларировать нужно после погашения\продажи бумаг.
А если была выплата купона в прошлом году, мне нужно что то декларировать? И можно ли подавать декларацию только касательно операций с ОВГЗ, или я обязан при подаче декларации указать все доходы со всех источников?
Можете указывать что хотите, желательно зарплату, чтоб не по нулям все было. Если выплата была по купону в 2019 году, но бумага на руках, по сей день, подавать декларацию не нужно!
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:58

Re: Рынок ОВГЗ

  Smitten написав:А что значит "прокручены" ?


Вложены и забраны с прибылью.
Прибыль то была взаимной, Минфину деньги были нужны.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 14:25

  vadymbanker написав:
rasmus написав:
  vadymbanker написав:Платить необходимо 1.5% с инвестиционной прибыли, не с дохода по овгз, это абсолютно разные вещи. Все написано в Налоговом Кодексе и довольно доходчиво. Учитывая что была ревальвация гривны в 2019 году, по долл/евро овгз образуется инвестиционный убыток, платить ничего не надо будет.


Да забрали же уже на выходе эти 1.5% ) Оплачено!
Вы еще скажите, что мне их вернут с плюсом за счет ревальвации ))))
Вы читайте внимательно, удержано 1.5% с дохода по овгз, т.е. с купонной выплаты, а ИНВЕСТ ПРИБЫЛЬ, вы сами высчитываете и платите 1.5%.
ИНВЕСТ ПРИБЫЛЬ - РАЗНИЦА МЕЖДУ ПОКУПКОЙ И ПРОДАЖЕЙ/ПОГАШЕНИЕМ БУМАГИ В ГРИВНИВОМ ЭКВИВАЛЕНТЕ!!!


Почти ничего непонятно, помогите на конкретном примере(ах):

- ОВГЗ (гривня) с середины января 2019 по апрель 2019
- ОВГЗ (доллар) с середины апреля 2019 по декабрь 2019
- ОВГЗ (гривня) с середины апреля 2019 по апрель 2020

Помимо 1.5% военного сбора, которые уже сняли автоматически, еще что-то надо оплачивать ?????
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 14:50

Re: Рынок ОВГЗ

rasmus написав:
  vadymbanker написав:
rasmus написав:[quote="4844181:vadymbanker"]Платить необходимо 1.5% с инвестиционной прибыли, не с дохода по овгз, это абсолютно разные вещи. Все написано в Налоговом Кодексе и довольно доходчиво. Учитывая что была ревальвация гривны в 2019 году, по долл/евро овгз образуется инвестиционный убыток, платить ничего не надо будет.


Да забрали же уже на выходе эти 1.5% ) Оплачено!
Вы еще скажите, что мне их вернут с плюсом за счет ревальвации ))))
Вы читайте внимательно, удержано 1.5% с дохода по овгз, т.е. с купонной выплаты, а ИНВЕСТ ПРИБЫЛЬ, вы сами высчитываете и платите 1.5%.
ИНВЕСТ ПРИБЫЛЬ - РАЗНИЦА МЕЖДУ ПОКУПКОЙ И ПРОДАЖЕЙ/ПОГАШЕНИЕМ БУМАГИ В ГРИВНИВОМ ЭКВИВАЛЕНТЕ!!!


Почти ничего непонятно, помогите на конкретном примере(ах):

- ОВГЗ (гривня) с середины января 2019 по апрель 2019
- ОВГЗ (доллар) с середины апреля 2019 по декабрь 2019
- ОВГЗ (гривня) с середины апреля 2019 по апрель 2020

Помимо 1.5% военного сбора, которые уже сняли автоматически, еще что-то надо оплачивать ?????[/quote]естественно, все написано, в этой ветке даже ссылка на разъяснение гфс.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 15:05

  vadymbanker написав:
  vadymbanker написав:
rasmus написав:Почти ничего непонятно, помогите на конкретном примере(ах):

- ОВГЗ (гривня) с середины января 2019 по апрель 2019
- ОВГЗ (доллар) с середины апреля 2019 по декабрь 2019
- ОВГЗ (гривня) с середины апреля 2019 по апрель 2020

Помимо 1.5% военного сбора, которые уже сняли автоматически, еще что-то надо оплачивать ?????
естественно, все написано, в этой ветке даже ссылка на разъяснение гфс.


Повторить можете, чтобы не искать?
Как правильно считать и куда платить вообще?
Для меня это новость, что яеще кому-то должен ...
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 15:42

  rasmus написав:Как правильно считать и куда платить вообще?
Для меня это новость, что яеще кому-то должен ...

Ничего вы не должны, кроме подать декларацию. Вам нужно связаться с брокером через которого выполняли операции и попросить у него Звіт про виконання послуг податкового агента (как-то так называется, это есть в вашем договоре) - и тут вы все и увидите.
Smitten
 
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