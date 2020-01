Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:58

Smitten написав: А что значит "прокручены" ? А что значит "прокручены" ?



Вложены и забраны с прибылью.

Прибыль то была взаимной, Минфину деньги были нужны. Вложены и забраны с прибылью.Прибыль то была взаимной, Минфину деньги были нужны.

"The quieter you become, the more you are able to hear"