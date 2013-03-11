це хіба не застаріла інфа?
|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 19:05
це хіба не застаріла інфа?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 17 січ, 2020 20:04
Re: Рынок ОВГЗ
Додано: П'ят 17 січ, 2020 20:28
А это интересно.
А если были грн и долл. ОВДП, то отнимается от суммы налога по грн убыток по долл?
Манипуляторы:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
Додано: П'ят 17 січ, 2020 20:35
Реквестирую, чтобы Дубилет порешал, что не нужно подавать декларации.
Манипуляторы:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
Додано: П'ят 17 січ, 2020 20:45
это если вы купили в одном месте, а храните в другом,
то при погашении с вас не могут удержать налог с инвест прибыли так как не знают по какой цене вы купили,
а мы где купили там и храним и с нас налоговый агент удерживает налог и с % и с инвестприбыли
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
|