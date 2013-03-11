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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 129130131132>
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 19:05

  vadymbanker написав:http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-fizichnih-osib/71811.html


це хіба не застаріла інфа?
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 20:04

Re: Рынок ОВГЗ

greenozon написав:
  vadymbanker написав:http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-fizichnih-osib/71811.html


це хіба не застаріла інфа?
в чем застарелость?
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 20:28

  vadymbanker написав:Учитывая что была ревальвация гривны в 2019 году, по долл/евро овгз образуется инвестиционный убыток, платить ничего не надо будет. Но подавать декларацию все равно необходимо, указывая инвест. убыток.

А это интересно.
А если были грн и долл. ОВДП, то отнимается от суммы налога по грн убыток по долл?
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 20:35

  greenozon написав:rasmus

сама Податкова про вас подбала! :mrgreen:

https://www.youtube.com/watch?v=ABajnVRHtdw

Реквестирую, чтобы Дубилет порешал, что не нужно подавать декларации.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 20:45

  vadymbanker написав:http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-fizichnih-osib/71811.html

это если вы купили в одном месте, а храните в другом,
то при погашении с вас не могут удержать налог с инвест прибыли так как не знают по какой цене вы купили,

а мы где купили там и храним и с нас налоговый агент удерживает налог и с % и с инвестприбыли
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 21:11

Рынок ОВГЗ

J написав:
  vadymbanker написав:http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-fizichnih-osib/71811.html

это если вы купили в одном месте, а храните в другом,
то при погашении с вас не могут удержать налог с инвест прибыли так как не знают по какой цене вы купили,

а мы где купили там и храним и с нас налоговый агент удерживает налог и с % и с инвестприбыли
Правильно подмечено, брокер не может посчитать инвест прибыль так-как бумага могла гулять по десяткам хранителям у одного депонента(собственника бумаги), СЛЕДОВАТЕЛЬНО инвест прибыль рассчитывается самостоятельно собственником. Если были долл и грн овгз, то расписываются все овгз, далее есть пункт итого-сумма инвест прибыли/убытка, все просто. Можно даже подать через личный кабинет декларацию с додатком, чтоб их морды завистливые в налоговой не видеть. Брокер НЕ УДЕРЖИВАЕТ ВОЕННЫЙ СБОР С ИНВЕСТ ПРИБЫЛИ ТОЛЬКО С ДОХОДА КУПОННОГО.


http://sfs.gov.ua/data/normativ/000/002 ... .2017_.xls
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 21:30

  M-A-X написав:Реквестирую, чтобы Дубилет порешал, что не нужно подавать декларации.

Хорошо бы :lol: . Полный же бред дублировать их же данные.
Вот если удастся проценты по депам и купон протянуть в декларацию - вот тут уже стоит напрячься заполнением.
Smitten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 21:44

  vadymbanker написав:Брокер НЕ УДЕРЖИВАЕТ ВОЕННЫЙ СБОР С ИНВЕСТ ПРИБЫЛИ ТОЛЬКО С ДОХОДА КУПОННОГО.

это в каком пункте налогового кодекса написано?
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 21:51

  J написав:
  vadymbanker написав:Брокер НЕ УДЕРЖИВАЕТ ВОЕННЫЙ СБОР С ИНВЕСТ ПРИБЫЛИ ТОЛЬКО С ДОХОДА КУПОННОГО.

это в каком пункте налогового кодекса написано?

Это безнадежный случай. Помнится ранее он утверждал что с овгз нужно ндфл платить....
Smitten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 21:57

Re: Рынок ОВГЗ

Smitten написав:
  J написав:
  vadymbanker написав:Брокер НЕ УДЕРЖИВАЕТ ВОЕННЫЙ СБОР С ИНВЕСТ ПРИБЫЛИ ТОЛЬКО С ДОХОДА КУПОННОГО.

это в каком пункте налогового кодекса написано?

Это безнадежный случай. Помнится ранее он утверждал что с овгз нужно ндфл платить....
Безнадежно говорите, когда я вам все тупоголовым расписал. Ну напишите потом какой брокер вам военный сбор заплатит с инвест прибыли, причем сам, без просьбы.
А на счет ндфл, действительно был казус, считалось ранее что нужно платить ндфл с инвест прибыли, не с дохода конечно, оказалось только военный сбор, спасибо что напомнил, благодарен.
vadymbanker
 
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