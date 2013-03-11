vadymbanker написав:Учитывая что была ревальвация гривны в 2019 году, по долл/евро овгз образуется инвестиционный убыток, платить ничего не надо будет. Но подавать декларацию все равно необходимо, указывая инвест. убыток.
А это интересно. А если были грн и долл. ОВДП, то отнимается от суммы налога по грн убыток по долл?
это если вы купили в одном месте, а храните в другом, то при погашении с вас не могут удержать налог с инвест прибыли так как не знают по какой цене вы купили,
а мы где купили там и храним и с нас налоговый агент удерживает налог и с % и с инвестприбыли
Правильно подмечено, брокер не может посчитать инвест прибыль так-как бумага могла гулять по десяткам хранителям у одного депонента(собственника бумаги), СЛЕДОВАТЕЛЬНО инвест прибыль рассчитывается самостоятельно собственником. Если были долл и грн овгз, то расписываются все овгз, далее есть пункт итого-сумма инвест прибыли/убытка, все просто. Можно даже подать через личный кабинет декларацию с додатком, чтоб их морды завистливые в налоговой не видеть. Брокер НЕ УДЕРЖИВАЕТ ВОЕННЫЙ СБОР С ИНВЕСТ ПРИБЫЛИ ТОЛЬКО С ДОХОДА КУПОННОГО.
vadymbanker написав:Брокер НЕ УДЕРЖИВАЕТ ВОЕННЫЙ СБОР С ИНВЕСТ ПРИБЫЛИ ТОЛЬКО С ДОХОДА КУПОННОГО.
это в каком пункте налогового кодекса написано?
Это безнадежный случай. Помнится ранее он утверждал что с овгз нужно ндфл платить....
Безнадежно говорите, когда я вам все тупоголовым расписал. Ну напишите потом какой брокер вам военный сбор заплатит с инвест прибыли, причем сам, без просьбы. А на счет ндфл, действительно был казус, считалось ранее что нужно платить ндфл с инвест прибыли, не с дохода конечно, оказалось только военный сбор, спасибо что напомнил, благодарен.