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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 129130131132
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:00

Рынок ОВГЗ

J написав:
  vadymbanker написав:Брокер НЕ УДЕРЖИВАЕТ ВОЕННЫЙ СБОР С ИНВЕСТ ПРИБЫЛИ ТОЛЬКО С ДОХОДА КУПОННОГО.

это в каком пункте налогового кодекса написано?
разъяснения с письма гфс, ссылка выше


Отже, сума доходів, отриманих платником податку у вигляді процентів, що нараховані на облігації внутрішніх державних позик, емітовані Міністерством фінансів України, та інвестиційного прибутку від операцій з цими паперами, є об’єктом оподаткування військовим збором. При цьому податковим агентом платника податку під час нарахування на його користь доходів у вигляді процентів є особа, яка здійснює таке нарахування.

Процентов, но не инвест прибыли, последнее предложение.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:16

  vadymbanker написав:
J написав:
  vadymbanker написав:Брокер НЕ УДЕРЖИВАЕТ ВОЕННЫЙ СБОР С ИНВЕСТ ПРИБЫЛИ ТОЛЬКО С ДОХОДА КУПОННОГО.

это в каком пункте налогового кодекса написано?
разъяснения с письма гфс, ссылка выше


Отже, сума доходів, отриманих платником податку у вигляді процентів, що нараховані на облігації внутрішніх державних позик, емітовані Міністерством фінансів України, та інвестиційного прибутку від операцій з цими паперами, є об’єктом оподаткування військовим збором. При цьому податковим агентом платника податку під час нарахування на його користь доходів у вигляді процентів є особа, яка здійснює таке нарахування.

Процентов, но не инвест прибыли, последнее предложение.

на forum.finance.ua письма не проканают,
только пункты законов :D
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:20

  la9 написав:З.Ы. По Алле - жесть, конечно. Интересно, если выводить с Аллы безналом или брать через кассу меньше 150К в день - тоже будет такой треш?

мы теперь "тревожные кабанчики" :mrgreen:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4845091#p4845091
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:29

  J написав:мы теперь "тревожные кабанчики" :mrgreen:

Мы осторожные 8) А у ФМ часто бывают обострения
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:35

Re: Рынок ОВГЗ

J написав:
  vadymbanker написав:
J написав:[quote="4845167:vadymbanker"]Брокер НЕ УДЕРЖИВАЕТ ВОЕННЫЙ СБОР С ИНВЕСТ ПРИБЫЛИ ТОЛЬКО С ДОХОДА КУПОННОГО.

это в каком пункте налогового кодекса написано?
разъяснения с письма гфс, ссылка выше


Отже, сума доходів, отриманих платником податку у вигляді процентів, що нараховані на облігації внутрішніх державних позик, емітовані Міністерством фінансів України, та інвестиційного прибутку від операцій з цими паперами, є об’єктом оподаткування військовим збором. При цьому податковим агентом платника податку під час нарахування на його користь доходів у вигляді процентів є особа, яка здійснює таке нарахування.

Процентов, но не инвест прибыли, последнее предложение.

на forum.finance.ua письма не проканают,
только пункты законов :D[/quote]Налоговый Кодекс говорит об обязательствах, Налоговая Служба трактует как выполнять эти обязательства, согласно того же Налогового Кодекса.
vadymbanker
 
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