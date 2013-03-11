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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:00
J написав: vadymbanker написав:
Брокер НЕ УДЕРЖИВАЕТ ВОЕННЫЙ СБОР С ИНВЕСТ ПРИБЫЛИ ТОЛЬКО С ДОХОДА КУПОННОГО.
это в каком пункте налогового кодекса написано?
разъяснения с письма гфс, ссылка выше
Отже, сума доходів, отриманих платником податку у вигляді процентів, що нараховані на облігації внутрішніх державних позик, емітовані Міністерством фінансів України, та інвестиційного прибутку від операцій з цими паперами, є об’єктом оподаткування військовим збором. При цьому податковим агентом платника податку під час нарахування на його користь доходів у вигляді процентів є особа, яка здійснює таке нарахування.
Процентов, но не инвест прибыли, последнее предложение.
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:16
vadymbanker написав: J написав: vadymbanker написав:
Брокер НЕ УДЕРЖИВАЕТ ВОЕННЫЙ СБОР С ИНВЕСТ ПРИБЫЛИ ТОЛЬКО С ДОХОДА КУПОННОГО.
это в каком пункте налогового кодекса написано?
разъяснения с письма гфс, ссылка выше
Отже, сума доходів, отриманих платником податку у вигляді процентів, що нараховані на облігації внутрішніх державних позик, емітовані Міністерством фінансів України, та інвестиційного прибутку від операцій з цими паперами, є об’єктом оподаткування військовим збором. При цьому податковим агентом платника податку під час нарахування на його користь доходів у вигляді процентів є особа, яка здійснює таке нарахування.
Процентов, но не инвест прибыли, последнее предложение.
на forum.finance.ua письма не проканают,
только пункты законов
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:20
la9 написав:
З.Ы. По Алле - жесть, конечно. Интересно, если выводить с Аллы безналом или брать через кассу меньше 150К в день - тоже будет такой треш?
мы теперь "тревожные кабанчики" https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4845091#p4845091
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:29
J написав:
мы теперь "тревожные кабанчики"
Мы осторожные
А у ФМ часто бывают обострения
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:35
J написав: vadymbanker написав:
J написав:[quote="4845167:vadymbanker"]Брокер НЕ УДЕРЖИВАЕТ ВОЕННЫЙ СБОР С ИНВЕСТ ПРИБЫЛИ ТОЛЬКО С ДОХОДА КУПОННОГО.
это в каком пункте налогового кодекса написано?
разъяснения с письма гфс, ссылка выше
Отже, сума доходів, отриманих платником податку у вигляді процентів, що нараховані на облігації внутрішніх державних позик, емітовані Міністерством фінансів України, та інвестиційного прибутку від операцій з цими паперами, є об’єктом оподаткування військовим збором. При цьому податковим агентом платника податку під час нарахування на його користь доходів у вигляді процентів є особа, яка здійснює таке нарахування.
Процентов, но не инвест прибыли, последнее предложение.
на forum.finance.ua письма не проканают,
только пункты законов
[/quote]Налоговый Кодекс говорит об обязательствах, Налоговая Служба трактует как выполнять эти обязательства, согласно того же Налогового Кодекса.
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vadymbanker
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