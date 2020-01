Додано: Суб 18 січ, 2020 12:56

vadymbanker написав: Безнадежно говорите, когда я вам все тупоголовым расписал. Ну напишите потом какой брокер вам военный сбор заплатит с инвест прибыли, причем сам, без просьбы.

Тупоголовым можете рассказать как рассчитать правильно?

Я так и не понимаю, что такое инвест прибыль.

Остался пока при мнении, что 1.5% с ДОХОДА вычли и этого достаточно.



Мои расходы то тоже были (брокерская комиссия, зачисление, списание, хранение бумаг).



Потому вопрос остается открытым - кому я еще что должен и за что?

