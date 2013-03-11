vadymbanker написав:Брокер НЕ УДЕРЖИВАЕТ ВОЕННЫЙ СБОР С ИНВЕСТ ПРИБЫЛИ ТОЛЬКО С ДОХОДА КУПОННОГО.
это в каком пункте налогового кодекса написано?
разъяснения с письма гфс, ссылка выше
Отже, сума доходів, отриманих платником податку у вигляді процентів, що нараховані на облігації внутрішніх державних позик, емітовані Міністерством фінансів України, та інвестиційного прибутку від операцій з цими паперами, є об’єктом оподаткування військовим збором. При цьому податковим агентом платника податку під час нарахування на його користь доходів у вигляді процентів є особа, яка здійснює таке нарахування.
Процентов, но не инвест прибыли, последнее предложение.
vadymbanker написав:Брокер НЕ УДЕРЖИВАЕТ ВОЕННЫЙ СБОР С ИНВЕСТ ПРИБЫЛИ ТОЛЬКО С ДОХОДА КУПОННОГО.
это в каком пункте налогового кодекса написано?
разъяснения с письма гфс, ссылка выше
Отже, сума доходів, отриманих платником податку у вигляді процентів, що нараховані на облігації внутрішніх державних позик, емітовані Міністерством фінансів України, та інвестиційного прибутку від операцій з цими паперами, є об’єктом оподаткування військовим збором. При цьому податковим агентом платника податку під час нарахування на його користь доходів у вигляді процентів є особа, яка здійснює таке нарахування.
Процентов, но не инвест прибыли, последнее предложение.
на forum.finance.ua письма не проканают, только пункты законов
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
J написав:[quote="4845167:vadymbanker"]Брокер НЕ УДЕРЖИВАЕТ ВОЕННЫЙ СБОР С ИНВЕСТ ПРИБЫЛИ ТОЛЬКО С ДОХОДА КУПОННОГО.
это в каком пункте налогового кодекса написано?
разъяснения с письма гфс, ссылка выше
Отже, сума доходів, отриманих платником податку у вигляді процентів, що нараховані на облігації внутрішніх державних позик, емітовані Міністерством фінансів України, та інвестиційного прибутку від операцій з цими паперами, є об’єктом оподаткування військовим збором. При цьому податковим агентом платника податку під час нарахування на його користь доходів у вигляді процентів є особа, яка здійснює таке нарахування.
Процентов, но не инвест прибыли, последнее предложение.
на forum.finance.ua письма не проканают, только пункты законов [/quote]Налоговый Кодекс говорит об обязательствах, Налоговая Служба трактует как выполнять эти обязательства, согласно того же Налогового Кодекса.
vadymbanker написав:Безнадежно говорите, когда я вам все тупоголовым расписал. Ну напишите потом какой брокер вам военный сбор заплатит с инвест прибыли, причем сам, без просьбы. А на счет ндфл, действительно был казус, считалось ранее что нужно платить ндфл с инвест прибыли, не с дохода конечно, оказалось только военный сбор, спасибо что напомнил, благодарен.
Тупоголовым можете рассказать как рассчитать правильно? Я так и не понимаю, что такое инвест прибыль. Остался пока при мнении, что 1.5% с ДОХОДА вычли и этого достаточно.
Мои расходы то тоже были (брокерская комиссия, зачисление, списание, хранение бумаг).
Потому вопрос остается открытым - кому я еще что должен и за что? Кроме того, что МОЖЕТ подать декларацию, что был доход.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
vadymbanker написав:Безнадежно говорите, когда я вам все тупоголовым расписал. Ну напишите потом какой брокер вам военный сбор заплатит с инвест прибыли, причем сам, без просьбы. А на счет ндфл, действительно был казус, считалось ранее что нужно платить ндфл с инвест прибыли, не с дохода конечно, оказалось только военный сбор, спасибо что напомнил, благодарен.
Тупоголовым можете рассказать как рассчитать правильно? Я так и не понимаю, что такое инвест прибыль. Остался пока при мнении, что 1.5% с ДОХОДА вычли и этого достаточно.
Мои расходы то тоже были (брокерская комиссия, зачисление, списание, хранение бумаг).
Потому вопрос остается открытым - кому я еще что должен и за что? Кроме того, что МОЖЕТ подать декларацию, что был доход.
ПРИМЕР Куплена бумага за 1005дол при курсе нбу 25.50, получается ₴25627.50, погашена 1000 дол соответсвенно минфином, курс нбу 27, это 27000, в декларации указывается только гривна, всегда гривна, по крайне по доходам полученных в Украине, ДАЖЕ ЕСЛИ ПО ФАКУТУ У ВАС ВЕЗДЕ ПО КВИТАНЦИЯМ И ПЛАТЕЖАМ ОФИЦИАЛЬНЫМ БЫЛ ДОЛЛАР. Разница ₴1372.50, с разницы НУЖНО ОПЛАТИТЬ военный сбор ₴20.58. Если девальвировал курс, указывается убыток, подавать всеравно нужно декларацию, указывая убыток, ну ничего не платить соотвественно. С ГРИВНЕВЫМИ ОВГЗ тоже может возникнуть инвест прибыль, смотря по сколько были куплены, берется в учет и премия/дисконт и нкд по бумагам, что играет на руку налогоплательщику, так как инвест прибыль будет отрицательной, следовательно аккуратно нужно покупать/продавать на вторичке.
vadymbanker написав:ПРИМЕР Куплена бумага за 1005дол при курсе нбу 25.50, получается ₴25627.50, погашена 1000 дол соответсвенно минфином, курс нбу 27, это 27000, в декларации указывается только гривна, всегда гривна, по крайне по доходам полученных в Украине, ДАЖЕ ЕСЛИ ПО ФАКУТУ У ВАС ВЕЗДЕ ПО КВИТАНЦИЯМ И ПЛАТЕЖАМ ОФИЦИАЛЬНЫМ БЫЛ ДОЛЛАР. Разница ₴1372.50, с разницы НУЖНО ОПЛАТИТЬ военный сбор ₴20.58. Если девальвировал курс, указывается убыток, подавать всеравно нужно декларацию, указывая убыток, ну ничего не платить соотвественно. С ГРИВНЕВЫМИ ОВГЗ тоже может возникнуть инвест прибыль, смотря по сколько были куплены, берется в учет и премия/дисконт и нкд по бумагам, что играет на руку налогоплательщику, так как инвест прибыль будет отрицательной, следовательно аккуратно нужно покупать/продавать на вторичке.
Спасибо за конкретику! Немного хочу уточнить по валютным ОВГЗ: Покупал по 956$ за облигацию при курсе НБУ 26.77₴ за доллар = 25592₴ Погашено по 1000$ за облигацию при курсе НБУ 23.68₴ за доллар = 23680₴
То есть на выходе инвестиционный убыток, как Вы и говорили и ничего доплачивать не надо. Так?
"The quieter you become, the more you are able to hear"
vadymbanker написав:ПРИМЕР Куплена бумага за 1005дол при курсе нбу 25.50, получается ₴25627.50, погашена 1000 дол соответсвенно минфином, курс нбу 27, это 27000, в декларации указывается только гривна, всегда гривна, по крайне по доходам полученных в Украине, ДАЖЕ ЕСЛИ ПО ФАКУТУ У ВАС ВЕЗДЕ ПО КВИТАНЦИЯМ И ПЛАТЕЖАМ ОФИЦИАЛЬНЫМ БЫЛ ДОЛЛАР. Разница ₴1372.50, с разницы НУЖНО ОПЛАТИТЬ военный сбор ₴20.58. Если девальвировал курс, указывается убыток, подавать всеравно нужно декларацию, указывая убыток, ну ничего не платить соотвественно. С ГРИВНЕВЫМИ ОВГЗ тоже может возникнуть инвест прибыль, смотря по сколько были куплены, берется в учет и премия/дисконт и нкд по бумагам, что играет на руку налогоплательщику, так как инвест прибыль будет отрицательной, следовательно аккуратно нужно покупать/продавать на вторичке.
Спасибо за конкретику! Немного хочу уточнить по гривневым ОВГЗ (первичка) за прошлый год: Покупал по 958₴ за облигацию 9.01.2019 Погашено по 1000₴ за облигацию 3.04.2019
Как понимаю курс доллара к гривне тут не нужно учитывать. А вот есть ли на выходе инвестиционный убыток или прибыль, как это определить?
"The quieter you become, the more you are able to hear"
это если вы купили в одном месте, а храните в другом, то при погашении с вас не могут удержать налог с инвест прибыли так как не знают по какой цене вы купили,
а мы где купили там и храним и с нас налоговый агент удерживает налог и с % и с инвестприбыли
Правильно подмечено, брокер не может посчитать инвест прибыль так-как бумага могла гулять по десяткам хранителям у одного депонента(собственника бумаги), СЛЕДОВАТЕЛЬНО инвест прибыль рассчитывается самостоятельно собственником. Если были долл и грн овгз, то расписываются все овгз, далее есть пункт итого-сумма инвест прибыли/убытка, все просто. Можно даже подать через личный кабинет декларацию с додатком, чтоб их морды завистливые в налоговой не видеть. Брокер НЕ УДЕРЖИВАЕТ ВОЕННЫЙ СБОР С ИНВЕСТ ПРИБЫЛИ ТОЛЬКО С ДОХОДА КУПОННОГО.