RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 129130131132
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:00

Рынок ОВГЗ

J написав:
  vadymbanker написав:Брокер НЕ УДЕРЖИВАЕТ ВОЕННЫЙ СБОР С ИНВЕСТ ПРИБЫЛИ ТОЛЬКО С ДОХОДА КУПОННОГО.

это в каком пункте налогового кодекса написано?
разъяснения с письма гфс, ссылка выше


Отже, сума доходів, отриманих платником податку у вигляді процентів, що нараховані на облігації внутрішніх державних позик, емітовані Міністерством фінансів України, та інвестиційного прибутку від операцій з цими паперами, є об’єктом оподаткування військовим збором. При цьому податковим агентом платника податку під час нарахування на його користь доходів у вигляді процентів є особа, яка здійснює таке нарахування.

Процентов, но не инвест прибыли, последнее предложение.
vadymbanker
 
Повідомлень: 412
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:16

  vadymbanker написав:
J написав:
  vadymbanker написав:Брокер НЕ УДЕРЖИВАЕТ ВОЕННЫЙ СБОР С ИНВЕСТ ПРИБЫЛИ ТОЛЬКО С ДОХОДА КУПОННОГО.

это в каком пункте налогового кодекса написано?
разъяснения с письма гфс, ссылка выше


Отже, сума доходів, отриманих платником податку у вигляді процентів, що нараховані на облігації внутрішніх державних позик, емітовані Міністерством фінансів України, та інвестиційного прибутку від операцій з цими паперами, є об’єктом оподаткування військовим збором. При цьому податковим агентом платника податку під час нарахування на його користь доходів у вигляді процентів є особа, яка здійснює таке нарахування.

Процентов, но не инвест прибыли, последнее предложение.

на forum.finance.ua письма не проканают,
только пункты законов :D
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
J
 
Повідомлень: 4750
З нами з: 19.01.08
Подякував: 21 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:20

  la9 написав:З.Ы. По Алле - жесть, конечно. Интересно, если выводить с Аллы безналом или брать через кассу меньше 150К в день - тоже будет такой треш?

мы теперь "тревожные кабанчики" :mrgreen:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4845091#p4845091
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
J
 
Повідомлень: 4750
З нами з: 19.01.08
Подякував: 21 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:29

  J написав:мы теперь "тревожные кабанчики" :mrgreen:

Мы осторожные 8) А у ФМ часто бывают обострения
Smitten
 
Повідомлень: 137
З нами з: 16.12.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:35

Re: Рынок ОВГЗ

J написав:
  vadymbanker написав:
J написав:[quote="4845167:vadymbanker"]Брокер НЕ УДЕРЖИВАЕТ ВОЕННЫЙ СБОР С ИНВЕСТ ПРИБЫЛИ ТОЛЬКО С ДОХОДА КУПОННОГО.

это в каком пункте налогового кодекса написано?
разъяснения с письма гфс, ссылка выше


Отже, сума доходів, отриманих платником податку у вигляді процентів, що нараховані на облігації внутрішніх державних позик, емітовані Міністерством фінансів України, та інвестиційного прибутку від операцій з цими паперами, є об’єктом оподаткування військовим збором. При цьому податковим агентом платника податку під час нарахування на його користь доходів у вигляді процентів є особа, яка здійснює таке нарахування.

Процентов, но не инвест прибыли, последнее предложение.

на forum.finance.ua письма не проканают,
только пункты законов :D[/quote]Налоговый Кодекс говорит об обязательствах, Налоговая Служба трактует как выполнять эти обязательства, согласно того же Налогового Кодекса.
vadymbanker
 
Повідомлень: 412
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 12:56

  vadymbanker написав:Безнадежно говорите, когда я вам все тупоголовым расписал. Ну напишите потом какой брокер вам военный сбор заплатит с инвест прибыли, причем сам, без просьбы.
А на счет ндфл, действительно был казус, считалось ранее что нужно платить ндфл с инвест прибыли, не с дохода конечно, оказалось только военный сбор, спасибо что напомнил, благодарен.


Тупоголовым можете рассказать как рассчитать правильно?
Я так и не понимаю, что такое инвест прибыль.
Остался пока при мнении, что 1.5% с ДОХОДА вычли и этого достаточно.

Мои расходы то тоже были (брокерская комиссия, зачисление, списание, хранение бумаг).

Потому вопрос остается открытым - кому я еще что должен и за что?
Кроме того, что МОЖЕТ подать декларацию, что был доход.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
Повідомлень: 1278
З нами з: 23.04.09
Подякував: 205 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 15:37

Рынок ОВГЗ

rasmus написав:
  vadymbanker написав:Безнадежно говорите, когда я вам все тупоголовым расписал. Ну напишите потом какой брокер вам военный сбор заплатит с инвест прибыли, причем сам, без просьбы.
А на счет ндфл, действительно был казус, считалось ранее что нужно платить ндфл с инвест прибыли, не с дохода конечно, оказалось только военный сбор, спасибо что напомнил, благодарен.


Тупоголовым можете рассказать как рассчитать правильно?
Я так и не понимаю, что такое инвест прибыль.
Остался пока при мнении, что 1.5% с ДОХОДА вычли и этого достаточно.

Мои расходы то тоже были (брокерская комиссия, зачисление, списание, хранение бумаг).

Потому вопрос остается открытым - кому я еще что должен и за что?
Кроме того, что МОЖЕТ подать декларацию, что был доход.
ПРИМЕР Куплена бумага за 1005дол при курсе нбу 25.50, получается ₴25627.50, погашена 1000 дол соответсвенно минфином, курс нбу 27, это 27000, в декларации указывается только гривна, всегда гривна, по крайне по доходам полученных в Украине, ДАЖЕ ЕСЛИ ПО ФАКУТУ У ВАС ВЕЗДЕ ПО КВИТАНЦИЯМ И ПЛАТЕЖАМ ОФИЦИАЛЬНЫМ БЫЛ ДОЛЛАР. Разница ₴1372.50, с разницы НУЖНО ОПЛАТИТЬ военный сбор ₴20.58. Если девальвировал курс, указывается убыток, подавать всеравно нужно декларацию, указывая убыток, ну ничего не платить соотвественно.
С ГРИВНЕВЫМИ ОВГЗ тоже может возникнуть инвест прибыль, смотря по сколько были куплены, берется в учет и премия/дисконт и нкд по бумагам, что играет на руку налогоплательщику, так как инвест прибыль будет отрицательной, следовательно аккуратно нужно покупать/продавать на вторичке.
vadymbanker
 
Повідомлень: 412
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 16:13

  vadymbanker написав:ПРИМЕР Куплена бумага за 1005дол при курсе нбу 25.50, получается ₴25627.50, погашена 1000 дол соответсвенно минфином, курс нбу 27, это 27000, в декларации указывается только гривна, всегда гривна, по крайне по доходам полученных в Украине, ДАЖЕ ЕСЛИ ПО ФАКУТУ У ВАС ВЕЗДЕ ПО КВИТАНЦИЯМ И ПЛАТЕЖАМ ОФИЦИАЛЬНЫМ БЫЛ ДОЛЛАР. Разница ₴1372.50, с разницы НУЖНО ОПЛАТИТЬ военный сбор ₴20.58. Если девальвировал курс, указывается убыток, подавать всеравно нужно декларацию, указывая убыток, ну ничего не платить соотвественно.
С ГРИВНЕВЫМИ ОВГЗ тоже может возникнуть инвест прибыль, смотря по сколько были куплены, берется в учет и премия/дисконт и нкд по бумагам, что играет на руку налогоплательщику, так как инвест прибыль будет отрицательной, следовательно аккуратно нужно покупать/продавать на вторичке.


Спасибо за конкретику!
Немного хочу уточнить по валютным ОВГЗ:
Покупал по 956$ за облигацию при курсе НБУ 26.77₴ за доллар = 25592₴
Погашено по 1000$ за облигацию при курсе НБУ 23.68₴ за доллар = 23680₴

То есть на выходе инвестиционный убыток, как Вы и говорили и ничего доплачивать не надо. Так?
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
Повідомлень: 1278
З нами з: 23.04.09
Подякував: 205 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 16:21

  vadymbanker написав:ПРИМЕР Куплена бумага за 1005дол при курсе нбу 25.50, получается ₴25627.50, погашена 1000 дол соответсвенно минфином, курс нбу 27, это 27000, в декларации указывается только гривна, всегда гривна, по крайне по доходам полученных в Украине, ДАЖЕ ЕСЛИ ПО ФАКУТУ У ВАС ВЕЗДЕ ПО КВИТАНЦИЯМ И ПЛАТЕЖАМ ОФИЦИАЛЬНЫМ БЫЛ ДОЛЛАР. Разница ₴1372.50, с разницы НУЖНО ОПЛАТИТЬ военный сбор ₴20.58. Если девальвировал курс, указывается убыток, подавать всеравно нужно декларацию, указывая убыток, ну ничего не платить соотвественно.
С ГРИВНЕВЫМИ ОВГЗ тоже может возникнуть инвест прибыль, смотря по сколько были куплены, берется в учет и премия/дисконт и нкд по бумагам, что играет на руку налогоплательщику, так как инвест прибыль будет отрицательной, следовательно аккуратно нужно покупать/продавать на вторичке.


Спасибо за конкретику!
Немного хочу уточнить по гривневым ОВГЗ (первичка) за прошлый год:
Покупал по 958₴ за облигацию 9.01.2019
Погашено по 1000₴ за облигацию 3.04.2019

Как понимаю курс доллара к гривне тут не нужно учитывать.
А вот есть ли на выходе инвестиционный убыток или прибыль, как это определить?
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
Повідомлень: 1278
З нами з: 23.04.09
Подякував: 205 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 16:34

  vadymbanker написав:
J написав:
  vadymbanker написав:http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-fizichnih-osib/71811.html

это если вы купили в одном месте, а храните в другом,
то при погашении с вас не могут удержать налог с инвест прибыли так как не знают по какой цене вы купили,

а мы где купили там и храним и с нас налоговый агент удерживает налог и с % и с инвестприбыли
Правильно подмечено, брокер не может посчитать инвест прибыль так-как бумага могла гулять по десяткам хранителям у одного депонента(собственника бумаги), СЛЕДОВАТЕЛЬНО инвест прибыль рассчитывается самостоятельно собственником. Если были долл и грн овгз, то расписываются все овгз, далее есть пункт итого-сумма инвест прибыли/убытка, все просто. Можно даже подать через личный кабинет декларацию с додатком, чтоб их морды завистливые в налоговой не видеть. Брокер НЕ УДЕРЖИВАЕТ ВОЕННЫЙ СБОР С ИНВЕСТ ПРИБЫЛИ ТОЛЬКО С ДОХОДА КУПОННОГО.


http://sfs.gov.ua/data/normativ/000/002 ... .2017_.xls


Да, такую бумаженцию и выдали в налоговой.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
Повідомлень: 1278
З нами з: 23.04.09
Подякував: 205 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 129130131132
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Стоит ли вкладывать деньги в ОВГЗ? 1, 2, 3, 4
Ірина_ » Пон 11 бер, 2019 10:32
32 9133
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 гру, 2019 17:46
GTS
передача овгз между родственниками
zoawlhxc » Сер 05 чер, 2019 14:27
1 1025
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 чер, 2019 20:12
asti
Когда фондовый рынок Украины начнет расти
alex_74 » Пон 11 бер, 2013 11:27
3 4092
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 кві, 2013 14:45
firef75

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.