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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 130131132133
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 20:45

Рынок ОВГЗ

Пишется грн овгз - прибыль в вашем случаи
Пишется долл овгз - в ГРИВНАХ убыток в вашем случаи

Пишется в Форме Ф-1(додаток к основной декларации, котороя тоже обязательно подается), выше есть ссылка, пишется каждая isin в столбик и итого результат еще в один ниже столбик, столбик долл овгз -3000, грн овгз +2000, итог -1000 инвест убыток, платить военный вбор НЕ НАДО, но все нужно красиво расписать. Обязательно укажите зарплату в основной декларации и желательно проценты по депозитам, с уже удержанными налогами, чтоб не казалось пустоватой декларация, чтоб не раздражало инспектора, что дохода официального нет, а откуда значит облигации.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 20:58

  vadymbanker написав:Пишется грн овгз - прибыль в вашем случаи
Пишется долл овгз - в ГРИВНАХ убыток в вашем случаи

Пишется в Форме Ф-1(додаток к основной декларации, котороя тоже обязательно подается), выше есть ссылка, пишется каждая isin в столбик и итого результат еще в один ниже столбик, столбик долл овгз -3000, грн овгз +2000, итог -1000 инвест убыток, платить военный вбор НЕ НАДО, но все нужно красиво расписать.

Но он же уже уплачен.
Как его возвращать будут.
Хотя там и копейки.
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M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 22:23

Re: Рынок ОВГЗ

M-A-X написав:
  vadymbanker написав:Пишется грн овгз - прибыль в вашем случаи
Пишется долл овгз - в ГРИВНАХ убыток в вашем случаи

Пишется в Форме Ф-1(додаток к основной декларации, котороя тоже обязательно подается), выше есть ссылка, пишется каждая isin в столбик и итого результат еще в один ниже столбик, столбик долл овгз -3000, грн овгз +2000, итог -1000 инвест убыток, платить военный вбор НЕ НАДО, но все нужно красиво расписать.

Но он же уже уплачен.
Как его возвращать будут.
Хотя там и копейки.
Все расписано подробно выше, еще раз, доход(купонная выплата) и инвест прибыль/убыток, по овгз это абсолютно разные вещи.
Все выше в данной ветки.
vadymbanker
 
Повідомлень: 415
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  #<1 ... 130131132133
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