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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 18 січ, 2020 20:45
Пишется грн овгз - прибыль в вашем случаи
Пишется долл овгз - в ГРИВНАХ убыток в вашем случаи
Пишется в Форме Ф-1(додаток к основной декларации, котороя тоже обязательно подается), выше есть ссылка, пишется каждая isin в столбик и итого результат еще в один ниже столбик, столбик долл овгз -3000, грн овгз +2000, итог -1000 инвест убыток, платить военный вбор НЕ НАДО, но все нужно красиво расписать. Обязательно укажите зарплату в основной декларации и желательно проценты по депозитам, с уже удержанными налогами, чтоб не казалось пустоватой декларация, чтоб не раздражало инспектора, что дохода официального нет, а откуда значит облигации.
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vadymbanker
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Додано: Суб 18 січ, 2020 20:58
vadymbanker написав:
Пишется грн овгз - прибыль в вашем случаи
Пишется долл овгз - в ГРИВНАХ убыток в вашем случаи
Пишется в Форме Ф-1(додаток к основной декларации, котороя тоже обязательно подается), выше есть ссылка, пишется каждая isin в столбик и итого результат еще в один ниже столбик, столбик долл овгз -3000, грн овгз +2000, итог -1000 инвест убыток, платить военный вбор НЕ НАДО, но все нужно красиво расписать.
Но он же уже уплачен.
Как его возвращать будут.
Хотя там и копейки.
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M-A-X
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Додано: Суб 18 січ, 2020 22:23
M-A-X написав: vadymbanker написав:
Пишется грн овгз - прибыль в вашем случаи
Пишется долл овгз - в ГРИВНАХ убыток в вашем случаи
Пишется в Форме Ф-1(додаток к основной декларации, котороя тоже обязательно подается), выше есть ссылка, пишется каждая isin в столбик и итого результат еще в один ниже столбик, столбик долл овгз -3000, грн овгз +2000, итог -1000 инвест убыток, платить военный вбор НЕ НАДО, но все нужно красиво расписать.
Но он же уже уплачен.
Как его возвращать будут.
Хотя там и копейки.
Все расписано подробно выше, еще раз, доход(купонная выплата) и инвест прибыль/убыток, по овгз это абсолютно разные вещи.
Все выше в данной ветки.
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vadymbanker
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Додано: Нед 19 січ, 2020 13:25
vadymbanker написав:
Пишется грн овгз - прибыль в вашем случаи
Пишется долл овгз - в ГРИВНАХ убыток в вашем случаи
Пишется в Форме Ф-1(додаток к основной декларации, котороя тоже обязательно подается), выше есть ссылка, пишется каждая isin в столбик и итого результат еще в один ниже столбик, столбик долл овгз -3000, грн овгз +2000, итог -1000 инвест убыток, платить военный вбор НЕ НАДО, но все нужно красиво расписать. Обязательно укажите зарплату в основной декларации и желательно проценты по депозитам, с уже удержанными налогами, чтоб не казалось пустоватой декларация, чтоб не раздражало инспектора, что дохода официального нет, а откуда значит облигации.
Спасибо за пояснения!
А эти цифры (-3000, +2000) Вы просто для примера написали?
Правильно ли я считаю, что по долларовым ОВГЗ
инвест убыток = 23680 - 25592 = - 1912₴ на каждой облигации?
"Покупал по 956$ за облигацию при курсе НБУ 26.77₴ за доллар = 25592₴
Погашено по 1000$ за облигацию при курсе НБУ 23.68₴ за доллар = 23680₴"
А вот по гривневым ОВГЗ
(первичка) за прошлый год я так и не понимаю как определить инвест прибыль:
Покупал по 958₴ за облигацию 9.01.2019
Погашено по 1000₴ за облигацию 3.04.2019
vadymbanker написав:
С ГРИВНЕВЫМИ ОВГЗ тоже может возникнуть инвест прибыль, смотря по сколько были куплены, берется в учет и премия/дисконт и нкд по бумагам, что играет на руку налогоплательщику, так как инвест прибыль будет отрицательной
Или инвест прибыль в этом случае = купонной выплате (доходу) = 1000 - 958 = + 42₴ на каждой облигации? За эту прибыль то уже сняли 1.5% военного налога.
Еще вопрос - Мои расходы то тоже были (брокерская комиссия, зачисление, списание, хранение бумаг) - их вычитать надо для определения инвест прибыли или нет?
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rasmus
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