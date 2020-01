Додано: Нед 19 січ, 2020 13:25

vadymbanker написав: Пишется грн овгз - прибыль в вашем случаи

Пишется долл овгз - в ГРИВНАХ убыток в вашем случаи



Пишется в Форме Ф-1(додаток к основной декларации, котороя тоже обязательно подается), выше есть ссылка, пишется каждая isin в столбик и итого результат еще в один ниже столбик, столбик долл овгз -3000, грн овгз +2000, итог -1000 инвест убыток, платить военный вбор НЕ НАДО, но все нужно красиво расписать. Обязательно укажите зарплату в основной декларации и желательно проценты по депозитам, с уже удержанными налогами, чтоб не казалось пустоватой декларация, чтоб не раздражало инспектора, что дохода официального нет, а откуда значит облигации. Пишется грн овгз - прибыль в вашем случаиПишется долл овгз - в ГРИВНАХ убыток в вашем случаиПишется в Форме Ф-1(додаток к основной декларации, котороя тоже обязательно подается), выше есть ссылка, пишется каждая isin в столбик и итого результат еще в один ниже столбик, столбик долл овгз -3000, грн овгз +2000, итог -1000 инвест убыток, платить военный вбор НЕ НАДО, но все нужно красиво расписать. Обязательно укажите зарплату в основной декларации и желательно проценты по депозитам, с уже удержанными налогами, чтоб не казалось пустоватой декларация, чтоб не раздражало инспектора, что дохода официального нет, а откуда значит облигации.



Спасибо за пояснения!

А эти цифры (-3000, +2000) Вы просто для примера написали?



Правильно ли я считаю, что по долларовым ОВГЗ инвест убыток = 23680 - 25592 = - 1912₴ на каждой облигации?

"Покупал по 956$ за облигацию при курсе НБУ 26.77₴ за доллар = 25592₴

Погашено по 1000$ за облигацию при курсе НБУ 23.68₴ за доллар = 23680₴"



А вот по гривневым ОВГЗ (первичка) за прошлый год я так и не понимаю как определить инвест прибыль:

Покупал по 958₴ за облигацию 9.01.2019

Погашено по 1000₴ за облигацию 3.04.2019

vadymbanker написав: С ГРИВНЕВЫМИ ОВГЗ тоже может возникнуть инвест прибыль, смотря по сколько были куплены, берется в учет и премия/дисконт и нкд по бумагам, что играет на руку налогоплательщику, так как инвест прибыль будет отрицательной С ГРИВНЕВЫМИ ОВГЗ тоже может возникнуть инвест прибыль, смотря по сколько были куплены, берется в учет и премия/дисконт и нкд по бумагам, что играет на руку налогоплательщику, так как инвест прибыль будет отрицательной

Или инвест прибыль в этом случае = выплате (доходу)при погашении бумаг = 1000 - 958 = + 42₴ на каждой облигации? За эту прибыль то уже сняли 1.5% военного налога.



Еще вопрос - Мои расходы то тоже были (брокерская комиссия, зачисление, списание, хранение бумаг) - их вычитать надо для определения инвест прибыли или нет? Спасибо за пояснения!А эти цифры (-3000, +2000) Вы просто для примера написали?Правильно ли я считаю, что поинвест убыток = 23680 - 25592 = - 1912₴ на каждой облигации?"Покупал по 956$ за облигацию при курсе НБУ 26.77₴ за доллар = 25592₴Погашено по 1000$ за облигацию при курсе НБУ 23.68₴ за доллар = 23680₴"А вот по(первичка) за прошлый год я так и не понимаю как определить инвест прибыль:Покупал по 958₴ за облигацию 9.01.2019Погашено по 1000₴ за облигацию 3.04.2019Или инвест прибыль в этом случае = выплате (доходу)при погашении бумаг = 1000 - 958 = + 42₴ на каждой облигации? За эту прибыль то уже сняли 1.5% военного налога.Еще вопрос - Мои расходы то тоже были (брокерская комиссия, зачисление, списание, хранение бумаг) - их вычитать надо для определения инвест прибыли или нет?

Востаннє редагувалось rasmus в Нед 19 січ, 2020 16:51, всього редагувалось 1 раз.

"The quieter you become, the more you are able to hear"