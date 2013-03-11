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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 130131132133
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 20:45

Рынок ОВГЗ

Пишется грн овгз - прибыль в вашем случаи
Пишется долл овгз - в ГРИВНАХ убыток в вашем случаи

Пишется в Форме Ф-1(додаток к основной декларации, котороя тоже обязательно подается), выше есть ссылка, пишется каждая isin в столбик и итого результат еще в один ниже столбик, столбик долл овгз -3000, грн овгз +2000, итог -1000 инвест убыток, платить военный вбор НЕ НАДО, но все нужно красиво расписать. Обязательно укажите зарплату в основной декларации и желательно проценты по депозитам, с уже удержанными налогами, чтоб не казалось пустоватой декларация, чтоб не раздражало инспектора, что дохода официального нет, а откуда значит облигации.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 20:58

  vadymbanker написав:Пишется грн овгз - прибыль в вашем случаи
Пишется долл овгз - в ГРИВНАХ убыток в вашем случаи

Пишется в Форме Ф-1(додаток к основной декларации, котороя тоже обязательно подается), выше есть ссылка, пишется каждая isin в столбик и итого результат еще в один ниже столбик, столбик долл овгз -3000, грн овгз +2000, итог -1000 инвест убыток, платить военный вбор НЕ НАДО, но все нужно красиво расписать.

Но он же уже уплачен.
Как его возвращать будут.
Хотя там и копейки.
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M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 22:23

Re: Рынок ОВГЗ

M-A-X написав:
  vadymbanker написав:Пишется грн овгз - прибыль в вашем случаи
Пишется долл овгз - в ГРИВНАХ убыток в вашем случаи

Пишется в Форме Ф-1(додаток к основной декларации, котороя тоже обязательно подается), выше есть ссылка, пишется каждая isin в столбик и итого результат еще в один ниже столбик, столбик долл овгз -3000, грн овгз +2000, итог -1000 инвест убыток, платить военный вбор НЕ НАДО, но все нужно красиво расписать.

Но он же уже уплачен.
Как его возвращать будут.
Хотя там и копейки.
Все расписано подробно выше, еще раз, доход(купонная выплата) и инвест прибыль/убыток, по овгз это абсолютно разные вещи.
Все выше в данной ветки.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 13:25

  vadymbanker написав:Пишется грн овгз - прибыль в вашем случаи
Пишется долл овгз - в ГРИВНАХ убыток в вашем случаи

Пишется в Форме Ф-1(додаток к основной декларации, котороя тоже обязательно подается), выше есть ссылка, пишется каждая isin в столбик и итого результат еще в один ниже столбик, столбик долл овгз -3000, грн овгз +2000, итог -1000 инвест убыток, платить военный вбор НЕ НАДО, но все нужно красиво расписать. Обязательно укажите зарплату в основной декларации и желательно проценты по депозитам, с уже удержанными налогами, чтоб не казалось пустоватой декларация, чтоб не раздражало инспектора, что дохода официального нет, а откуда значит облигации.


Спасибо за пояснения!
А эти цифры (-3000, +2000) Вы просто для примера написали?

Правильно ли я считаю, что по долларовым ОВГЗ инвест убыток = 23680 - 25592 = - 1912₴ на каждой облигации?
"Покупал по 956$ за облигацию при курсе НБУ 26.77₴ за доллар = 25592₴
Погашено по 1000$ за облигацию при курсе НБУ 23.68₴ за доллар = 23680₴"

А вот по гривневым ОВГЗ (первичка) за прошлый год я так и не понимаю как определить инвест прибыль:
Покупал по 958₴ за облигацию 9.01.2019
Погашено по 1000₴ за облигацию 3.04.2019
  vadymbanker написав:С ГРИВНЕВЫМИ ОВГЗ тоже может возникнуть инвест прибыль, смотря по сколько были куплены, берется в учет и премия/дисконт и нкд по бумагам, что играет на руку налогоплательщику, так как инвест прибыль будет отрицательной

Или инвест прибыль в этом случае = выплате (доходу)при погашении бумаг = 1000 - 958 = + 42₴ на каждой облигации? За эту прибыль то уже сняли 1.5% военного налога.

Еще вопрос - Мои расходы то тоже были (брокерская комиссия, зачисление, списание, хранение бумаг) - их вычитать надо для определения инвест прибыли или нет?
Востаннє редагувалось rasmus в Нед 19 січ, 2020 16:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 16:49

Re: Рынок ОВГЗ

"Якщо за звітний рік отриманий дохід від погашення ОВДП, то строк подачі декларації — до 1 травня року, який настає за звітним (п.49.18.4 ПКУ). Якщо за звітний рік отримано тільки купонний дохід, то подавати декларацію не потрібно." --- ранее встречал такое описание.

То есть купонный доход - это выплата промежуточных процентов в периоды определенные Минфином до погашения бумаг.
Так это?
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rasmus
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 16:56

Re: Рынок ОВГЗ

https://minfin.com.ua/ua/2019/03/06/36969638/ --- "Але якщо у портфелі інвестора є ОВДП і він отримував протягом року не тільки відсотки за ними, а й дохід від погашення ОВДП — декларація обов'язкова. Наприклад, інвестор був власником облігації, яку придбав за 998 грн, а під час погашення Міністерство фінансів погасило її з розрахунку 1000 грн. за облігацію. Таким чином, номінальна (викупна) сума виявилась більшою за суму придбання і у клієнта з’явився дохід. В цьому випадку податок на доходи фізичних осіб теж не сплачується, а брокер утримає 1,5% військового збору, проте подавати декларацію все ж потрібно. Навіть зважаючи на те, що всі необхідні податки вже сплачено.

Такий обов’язок на власників облігацій покладено згідно Листа ДФС від 22.03.2017 № 3926/С/99-99-13-02-03-14."

Вот исходя из этого какую же тогда инвест прибыль надо указывать в декларации?
Чтобы не было повторного начисления налога.
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rasmus
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 21:19

  rasmus написав:Вот исходя из этого какую же тогда инвест прибыль надо указывать в декларации?Чтобы не было повторного начисления налога.


Вы все верно сами посчитали, у вас ведь были дисконтные бумаги поэтому инвестприбыль 1000 - 958 на цб. ВЗ уже полностью удержан брокером.
С расходами мутно, по логике раз уж мы нарушаем п.п. 170.2.8 Кодекса то нарушаем его полностью и можем указывать и расходы на их приобретение (если у вас есть подтверждающие документы)
Smitten
 
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