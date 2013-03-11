RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 130131132133
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 20:45

Рынок ОВГЗ

Пишется грн овгз - прибыль в вашем случаи
Пишется долл овгз - в ГРИВНАХ убыток в вашем случаи

Пишется в Форме Ф-1(додаток к основной декларации, котороя тоже обязательно подается), выше есть ссылка, пишется каждая isin в столбик и итого результат еще в один ниже столбик, столбик долл овгз -3000, грн овгз +2000, итог -1000 инвест убыток, платить военный вбор НЕ НАДО, но все нужно красиво расписать. Обязательно укажите зарплату в основной декларации и желательно проценты по депозитам, с уже удержанными налогами, чтоб не казалось пустоватой декларация, чтоб не раздражало инспектора, что дохода официального нет, а откуда значит облигации.
vadymbanker
 
Повідомлень: 417
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 20:58

  vadymbanker написав:Пишется грн овгз - прибыль в вашем случаи
Пишется долл овгз - в ГРИВНАХ убыток в вашем случаи

Пишется в Форме Ф-1(додаток к основной декларации, котороя тоже обязательно подается), выше есть ссылка, пишется каждая isin в столбик и итого результат еще в один ниже столбик, столбик долл овгз -3000, грн овгз +2000, итог -1000 инвест убыток, платить военный вбор НЕ НАДО, но все нужно красиво расписать.

Но он же уже уплачен.
Как его возвращать будут.
Хотя там и копейки.
Манипуляторы:
BIGor, bolex, budivelnik, chipmunk, komp, lapay, myshapiton, pesikot, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Первый, Подолянин
M-A-X
 
Повідомлень: 1769
З нами з: 08.10.15
Подякував: 653 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 22:23

Re: Рынок ОВГЗ

M-A-X написав:
  vadymbanker написав:Пишется грн овгз - прибыль в вашем случаи
Пишется долл овгз - в ГРИВНАХ убыток в вашем случаи

Пишется в Форме Ф-1(додаток к основной декларации, котороя тоже обязательно подается), выше есть ссылка, пишется каждая isin в столбик и итого результат еще в один ниже столбик, столбик долл овгз -3000, грн овгз +2000, итог -1000 инвест убыток, платить военный вбор НЕ НАДО, но все нужно красиво расписать.

Но он же уже уплачен.
Как его возвращать будут.
Хотя там и копейки.
Все расписано подробно выше, еще раз, доход(купонная выплата) и инвест прибыль/убыток, по овгз это абсолютно разные вещи.
Все выше в данной ветки.
vadymbanker
 
Повідомлень: 417
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 13:25

  vadymbanker написав:Пишется грн овгз - прибыль в вашем случаи
Пишется долл овгз - в ГРИВНАХ убыток в вашем случаи

Пишется в Форме Ф-1(додаток к основной декларации, котороя тоже обязательно подается), выше есть ссылка, пишется каждая isin в столбик и итого результат еще в один ниже столбик, столбик долл овгз -3000, грн овгз +2000, итог -1000 инвест убыток, платить военный вбор НЕ НАДО, но все нужно красиво расписать. Обязательно укажите зарплату в основной декларации и желательно проценты по депозитам, с уже удержанными налогами, чтоб не казалось пустоватой декларация, чтоб не раздражало инспектора, что дохода официального нет, а откуда значит облигации.


Спасибо за пояснения!
А эти цифры (-3000, +2000) Вы просто для примера написали?

Правильно ли я считаю, что по долларовым ОВГЗ инвест убыток = 23680 - 25592 = - 1912₴ на каждой облигации?
"Покупал по 956$ за облигацию при курсе НБУ 26.77₴ за доллар = 25592₴
Погашено по 1000$ за облигацию при курсе НБУ 23.68₴ за доллар = 23680₴"

А вот по гривневым ОВГЗ (первичка) за прошлый год я так и не понимаю как определить инвест прибыль:
Покупал по 958₴ за облигацию 9.01.2019
Погашено по 1000₴ за облигацию 3.04.2019
  vadymbanker написав:С ГРИВНЕВЫМИ ОВГЗ тоже может возникнуть инвест прибыль, смотря по сколько были куплены, берется в учет и премия/дисконт и нкд по бумагам, что играет на руку налогоплательщику, так как инвест прибыль будет отрицательной

Или инвест прибыль в этом случае = выплате (доходу)при погашении бумаг = 1000 - 958 = + 42₴ на каждой облигации? За эту прибыль то уже сняли 1.5% военного налога.

Еще вопрос - Мои расходы то тоже были (брокерская комиссия, зачисление, списание, хранение бумаг) - их вычитать надо для определения инвест прибыли или нет?
Востаннє редагувалось rasmus в Нед 19 січ, 2020 16:51, всього редагувалось 1 раз.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
Повідомлень: 1281
З нами з: 23.04.09
Подякував: 210 раз.
Подякували: 177 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 16:49

Re: Рынок ОВГЗ

"Якщо за звітний рік отриманий дохід від погашення ОВДП, то строк подачі декларації — до 1 травня року, який настає за звітним (п.49.18.4 ПКУ). Якщо за звітний рік отримано тільки купонний дохід, то подавати декларацію не потрібно." --- ранее встречал такое описание.

То есть купонный доход - это выплата промежуточных процентов в периоды определенные Минфином до погашения бумаг.
Так это?
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
Повідомлень: 1281
З нами з: 23.04.09
Подякував: 210 раз.
Подякували: 177 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 16:56

Re: Рынок ОВГЗ

https://minfin.com.ua/ua/2019/03/06/36969638/ --- "Але якщо у портфелі інвестора є ОВДП і він отримував протягом року не тільки відсотки за ними, а й дохід від погашення ОВДП — декларація обов'язкова. Наприклад, інвестор був власником облігації, яку придбав за 998 грн, а під час погашення Міністерство фінансів погасило її з розрахунку 1000 грн. за облігацію. Таким чином, номінальна (викупна) сума виявилась більшою за суму придбання і у клієнта з’явився дохід. В цьому випадку податок на доходи фізичних осіб теж не сплачується, а брокер утримає 1,5% військового збору, проте подавати декларацію все ж потрібно. Навіть зважаючи на те, що всі необхідні податки вже сплачено.

Такий обов’язок на власників облігацій покладено згідно Листа ДФС від 22.03.2017 № 3926/С/99-99-13-02-03-14."

Вот исходя из этого какую же тогда инвест прибыль надо указывать в декларации?
Чтобы не было повторного начисления налога.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
Повідомлень: 1281
З нами з: 23.04.09
Подякував: 210 раз.
Подякували: 177 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 21:19

  rasmus написав:Вот исходя из этого какую же тогда инвест прибыль надо указывать в декларации?Чтобы не было повторного начисления налога.


Вы все верно сами посчитали, у вас ведь были дисконтные бумаги поэтому инвестприбыль 1000 - 958 на цб. ВЗ уже полностью удержан брокером.
С расходами мутно, по логике раз уж мы нарушаем п.п. 170.2.8 Кодекса то нарушаем его полностью и можем указывать и расходы на их приобретение (если у вас есть подтверждающие документы)
Smitten
 
Повідомлень: 139
З нами з: 16.12.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 07:14

  vadymbanker написав:Пишется грн овгз - прибыль в вашем случаи
Пишется долл овгз - в ГРИВНАХ убыток в вашем случаи

Пишется в Форме Ф-1(додаток к основной декларации, котороя тоже обязательно подается), выше есть ссылка, пишется каждая isin в столбик и итого результат еще в один ниже столбик, столбик долл овгз -3000, грн овгз +2000, итог -1000 инвест убыток, платить военный вбор НЕ НАДО, но все нужно красиво расписать.


Подождите, а причем тут приложение Ф1?
Ф1 - это расшифровка строки 10.4 Декларации из второго раздела "ІІ. ДОХОДИ, ЯКІ ВКЛЮЧАЮТЬСЯ ДО ЗАГАЛЬНОГО РІЧНОГО ОПОДАТКОВУВАНОГО ДОХОДУ".

Инвестиционный прибыль от ОВГЗ - это доходи, які НЕ включаютьсядо загального місячного (річного) оподатковуваного доходу (пп.165.1.52 ПКУ), и их место в разделе "ІІІ. ДОХОДИ, ЯКІ НЕ ВКЛЮЧАЮТЬСЯ ДО ЗАГАЛЬНОГО РІЧНОГО ОПОДАТКОВУВАНОГО ДОХОДУ" в строке 11.3 "Інші доходи, що не підлягають оподаткуванню"
Из Инструкции относительно заполнения налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах
3) в строке 11.3 указывается общая сумма других доходов, не включаемых в расчет общего годового налогооблагаемого дохода в соответствии со статьей 165 раздела IV Кодекса.


ПС. По итогам года я запрашиваю в личном кабинете на сайте ДФС справку о своих доходах и смотрю в ней, какой доход (инвестиционную прибыль) отразил налоговый агент. Эту прибыль одной суммой и отражаю в декларации.
"Всё проходит, и это пройдёт"
Камикадзе
 
Повідомлень: 1950
З нами з: 04.09.11
Подякував: 585 раз.
Подякували: 948 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 19:18

Re: Рынок ОВГЗ

  Камикадзе написав:По итогам года я запрашиваю в личном кабинете на сайте ДФС справку о своих доходах и смотрю в ней, какой доход (инвестиционную прибыль) отразил налоговый агент. Эту прибыль одной суммой и отражаю в декларации.

Это с марта уже можно спрашивать?
Номера запытов, часом, не помните, какие нужно отправить?
la9
 
Повідомлень: 1594
З нами з: 02.07.09
Подякував: 288 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 17:14

Камикадзе

В таком случае как Вы прокомментируете следующее:
"Відповідно до п.п. 1.7 п. 16¹ підрозділу 10 розділу XX Кодексу звільняються від оподаткування військовим збором доходи, що згідно з розділом IV Кодексу, зокрема не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб, крім доходів, зазначених у підпунктах 165.1.2 та 165.1.52 п. 165.1 ст. 165 Кодексу."

"Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника, зобов’язаний утримувати військовий збір із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку збору 1,5 відсотка (п.п. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 Кодексу)."

"Водночас, якщо згідно з нормами розділу IV Кодексу окремі види оподатковуваних доходів (прибутків) не підлягають оподаткуванню під час їх нарахування чи виплати, але не є звільненими від оподаткування, платник податку зобов’язаний самостійно включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати річну декларацію з цього податку (п.п. 168.1.3 п. 168.1 ст. 168 Кодексу)."

"Отже, сума доходів, отриманих платником податку у вигляді процентів, що нараховані на облігації внутрішніх державних позик, емітовані Міністерством фінансів України, та інвестиційного прибутку від операцій з цими паперами, є об’єктом оподаткування військовим збором. При цьому податковим агентом платника податку під час нарахування на його користь доходів у вигляді процентів є особа, яка здійснює таке нарахування."

Я тоже ежегодно, в личном кабинете на сайте ДФС, запрашиваю выписку о своих доходах за прошлый год и на базе её формирую декларацию. В прошлом году у меня по ОВГЗ были только выплаты купонов и я указывал в п. 10.9 "Інші доходи у т.ч." сумму начисленных купонов и удержанного налоговым агентом (брокером) военного сбора 1,5%.

Ваша интерпретации Налогового Кодекса звучит правдоподобно, но все же остаются сомнения... Получается мы знаем, что с купонов и инвест. прибыли удерживается военный сбор 1,5%, но указываем в п. 11.3 Інші доходи, що не підлягають оподаткуванню :roll:
DjVim
 
Повідомлень: 69
З нами з: 08.04.13
Подякував: 132 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 130131132133
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Chuprynka, la9, vladislavlvov і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Стоит ли вкладывать деньги в ОВГЗ? 1, 2, 3, 4
Ірина_ » Пон 11 бер, 2019 10:32
32 9233
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 гру, 2019 17:46
GTS
передача овгз между родственниками
zoawlhxc » Сер 05 чер, 2019 14:27
1 1048
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 чер, 2019 20:12
asti
Когда фондовый рынок Украины начнет расти
alex_74 » Пон 11 бер, 2013 11:27
3 4100
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 кві, 2013 14:45
firef75

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (15142)
21.01.2020 18:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.