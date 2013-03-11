Пишется грн овгз - прибыль в вашем случаи Пишется долл овгз - в ГРИВНАХ убыток в вашем случаи
Пишется в Форме Ф-1(додаток к основной декларации, котороя тоже обязательно подается), выше есть ссылка, пишется каждая isin в столбик и итого результат еще в один ниже столбик, столбик долл овгз -3000, грн овгз +2000, итог -1000 инвест убыток, платить военный вбор НЕ НАДО, но все нужно красиво расписать. Обязательно укажите зарплату в основной декларации и желательно проценты по депозитам, с уже удержанными налогами, чтоб не казалось пустоватой декларация, чтоб не раздражало инспектора, что дохода официального нет, а откуда значит облигации.
vadymbanker написав:Пишется грн овгз - прибыль в вашем случаи Пишется долл овгз - в ГРИВНАХ убыток в вашем случаи
Пишется в Форме Ф-1(додаток к основной декларации, котороя тоже обязательно подается), выше есть ссылка, пишется каждая isin в столбик и итого результат еще в один ниже столбик, столбик долл овгз -3000, грн овгз +2000, итог -1000 инвест убыток, платить военный вбор НЕ НАДО, но все нужно красиво расписать.
Но он же уже уплачен. Как его возвращать будут. Хотя там и копейки.
vadymbanker написав:Пишется грн овгз - прибыль в вашем случаи Пишется долл овгз - в ГРИВНАХ убыток в вашем случаи
Пишется в Форме Ф-1(додаток к основной декларации, котороя тоже обязательно подается), выше есть ссылка, пишется каждая isin в столбик и итого результат еще в один ниже столбик, столбик долл овгз -3000, грн овгз +2000, итог -1000 инвест убыток, платить военный вбор НЕ НАДО, но все нужно красиво расписать.
Но он же уже уплачен. Как его возвращать будут. Хотя там и копейки.
Все расписано подробно выше, еще раз, доход(купонная выплата) и инвест прибыль/убыток, по овгз это абсолютно разные вещи. Все выше в данной ветки.
vadymbanker написав:Пишется грн овгз - прибыль в вашем случаи Пишется долл овгз - в ГРИВНАХ убыток в вашем случаи
Пишется в Форме Ф-1(додаток к основной декларации, котороя тоже обязательно подается), выше есть ссылка, пишется каждая isin в столбик и итого результат еще в один ниже столбик, столбик долл овгз -3000, грн овгз +2000, итог -1000 инвест убыток, платить военный вбор НЕ НАДО, но все нужно красиво расписать. Обязательно укажите зарплату в основной декларации и желательно проценты по депозитам, с уже удержанными налогами, чтоб не казалось пустоватой декларация, чтоб не раздражало инспектора, что дохода официального нет, а откуда значит облигации.
Спасибо за пояснения! А эти цифры (-3000, +2000) Вы просто для примера написали?
Правильно ли я считаю, что по долларовым ОВГЗ инвест убыток = 23680 - 25592 = - 1912₴ на каждой облигации? "Покупал по 956$ за облигацию при курсе НБУ 26.77₴ за доллар = 25592₴ Погашено по 1000$ за облигацию при курсе НБУ 23.68₴ за доллар = 23680₴"
А вот по гривневым ОВГЗ (первичка) за прошлый год я так и не понимаю как определить инвест прибыль: Покупал по 958₴ за облигацию 9.01.2019 Погашено по 1000₴ за облигацию 3.04.2019
vadymbanker написав:С ГРИВНЕВЫМИ ОВГЗ тоже может возникнуть инвест прибыль, смотря по сколько были куплены, берется в учет и премия/дисконт и нкд по бумагам, что играет на руку налогоплательщику, так как инвест прибыль будет отрицательной
Или инвест прибыль в этом случае = выплате (доходу)при погашении бумаг = 1000 - 958 = + 42₴ на каждой облигации? За эту прибыль то уже сняли 1.5% военного налога.
Еще вопрос - Мои расходы то тоже были (брокерская комиссия, зачисление, списание, хранение бумаг) - их вычитать надо для определения инвест прибыли или нет?
Востаннє редагувалось rasmus в Нед 19 січ, 2020 16:51, всього редагувалось 1 раз.
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"Якщо за звітний рік отриманий дохід від погашення ОВДП, то строк подачі декларації — до 1 травня року, який настає за звітним (п.49.18.4 ПКУ). Якщо за звітний рік отримано тільки купонний дохід, то подавати декларацію не потрібно." --- ранее встречал такое описание.
То есть купонный доход - это выплата промежуточных процентов в периоды определенные Минфином до погашения бумаг. Так это?
"The quieter you become, the more you are able to hear"
https://minfin.com.ua/ua/2019/03/06/36969638/ --- "Але якщо у портфелі інвестора є ОВДП і він отримував протягом року не тільки відсотки за ними, а й дохід від погашення ОВДП — декларація обов'язкова. Наприклад, інвестор був власником облігації, яку придбав за 998 грн, а під час погашення Міністерство фінансів погасило її з розрахунку 1000 грн. за облігацію. Таким чином, номінальна (викупна) сума виявилась більшою за суму придбання і у клієнта з’явився дохід. В цьому випадку податок на доходи фізичних осіб теж не сплачується, а брокер утримає 1,5% військового збору, проте подавати декларацію все ж потрібно. Навіть зважаючи на те, що всі необхідні податки вже сплачено.
Такий обов’язок на власників облігацій покладено згідно Листа ДФС від 22.03.2017 № 3926/С/99-99-13-02-03-14."
Вот исходя из этого какую же тогда инвест прибыль надо указывать в декларации? Чтобы не было повторного начисления налога.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus написав:Вот исходя из этого какую же тогда инвест прибыль надо указывать в декларации?Чтобы не было повторного начисления налога.
Вы все верно сами посчитали, у вас ведь были дисконтные бумаги поэтому инвестприбыль 1000 - 958 на цб. ВЗ уже полностью удержан брокером. С расходами мутно, по логике раз уж мы нарушаем п.п. 170.2.8 Кодекса то нарушаем его полностью и можем указывать и расходы на их приобретение (если у вас есть подтверждающие документы)
vadymbanker написав:Пишется грн овгз - прибыль в вашем случаи Пишется долл овгз - в ГРИВНАХ убыток в вашем случаи
Пишется в Форме Ф-1(додаток к основной декларации, котороя тоже обязательно подается), выше есть ссылка, пишется каждая isin в столбик и итого результат еще в один ниже столбик, столбик долл овгз -3000, грн овгз +2000, итог -1000 инвест убыток, платить военный вбор НЕ НАДО, но все нужно красиво расписать.
Подождите, а причем тут приложение Ф1? Ф1 - это расшифровка строки 10.4 Декларации из второго раздела "ІІ. ДОХОДИ, ЯКІ ВКЛЮЧАЮТЬСЯ ДО ЗАГАЛЬНОГО РІЧНОГО ОПОДАТКОВУВАНОГО ДОХОДУ".
Инвестиционный прибыль от ОВГЗ - это доходи, які НЕ включаютьсядо загального місячного (річного) оподатковуваного доходу (пп.165.1.52 ПКУ), и их место в разделе "ІІІ. ДОХОДИ, ЯКІ НЕ ВКЛЮЧАЮТЬСЯ ДО ЗАГАЛЬНОГО РІЧНОГО ОПОДАТКОВУВАНОГО ДОХОДУ" в строке 11.3 "Інші доходи, що не підлягають оподаткуванню" Из Инструкции относительно заполнения налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах
3) в строке 11.3 указывается общая сумма других доходов, не включаемых в расчет общего годового налогооблагаемого дохода в соответствии со статьей 165 раздела IV Кодекса.
ПС. По итогам года я запрашиваю в личном кабинете на сайте ДФС справку о своих доходах и смотрю в ней, какой доход (инвестиционную прибыль) отразил налоговый агент. Эту прибыль одной суммой и отражаю в декларации.
Камикадзе написав:По итогам года я запрашиваю в личном кабинете на сайте ДФС справку о своих доходах и смотрю в ней, какой доход (инвестиционную прибыль) отразил налоговый агент. Эту прибыль одной суммой и отражаю в декларации.
Это с марта уже можно спрашивать? Номера запытов, часом, не помните, какие нужно отправить?
В таком случае как Вы прокомментируете следующее: "Відповідно до п.п. 1.7 п. 16¹ підрозділу 10 розділу XX Кодексу звільняються від оподаткування військовим збором доходи, що згідно з розділом IV Кодексу, зокрема не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб, крім доходів, зазначених у підпунктах 165.1.2 та 165.1.52 п. 165.1 ст. 165 Кодексу."
"Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника, зобов’язаний утримувати військовий збір із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку збору 1,5 відсотка (п.п. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 Кодексу)."
"Водночас, якщо згідно з нормами розділу IV Кодексу окремі види оподатковуваних доходів (прибутків) не підлягають оподаткуванню під час їх нарахування чи виплати, але не є звільненими від оподаткування, платник податку зобов’язаний самостійно включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати річну декларацію з цього податку (п.п. 168.1.3 п. 168.1 ст. 168 Кодексу)."
"Отже, сума доходів, отриманих платником податку у вигляді процентів, що нараховані на облігації внутрішніх державних позик, емітовані Міністерством фінансів України, та інвестиційного прибутку від операцій з цими паперами, є об’єктом оподаткування військовим збором. При цьому податковим агентом платника податку під час нарахування на його користь доходів у вигляді процентів є особа, яка здійснює таке нарахування."
Я тоже ежегодно, в личном кабинете на сайте ДФС, запрашиваю выписку о своих доходах за прошлый год и на базе её формирую декларацию. В прошлом году у меня по ОВГЗ были только выплаты купонов и я указывал в п. 10.9 "Інші доходи у т.ч." сумму начисленных купонов и удержанного налоговым агентом (брокером) военного сбора 1,5%.
Ваша интерпретации Налогового Кодекса звучит правдоподобно, но все же остаются сомнения... Получается мы знаем, что с купонов и инвест. прибыли удерживается военный сбор 1,5%, но указываем в п. 11.3 Інші доходи, що не підлягають оподаткуванню