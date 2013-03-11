DjVim написав:Камикадзе Ваша интерпретации Налогового Кодекса звучит правдоподобно, но все же остаются сомнения... Получается мы знаем, что с купонов и инвест. прибыли удерживается военный сбор 1,5%, но указываем в п. 11.3 Інші доходи, що не підлягають оподаткуванню
Тирания слов... Будем плясать от печки (определения терминов)
14.1.166. податок, платник податку, оподаткування, оподатковуваний дохід для цілей розділу IV цього Кодексу - податок на доходи фізичних осіб, платник податку на доходи фізичних осіб, оподаткування податком на доходи фізичних осіб, дохід фізичної особи, який підлягає оподаткуванню;
Теперь инструкция Минфина по заполнению налоговой декларации (Приказ Министерства финансов Украины 02 октября 2015 года N 859 (в редакции приказа Министерства финансов Украины от 25 апреля 2019 года N 177):
3. У розділі III декларації «Доходи, які не включаються до загального річного оподатковуваного доходу»: .... 3) у рядку 11.3 вказується загальна сума інших доходів, які не включаються до розрахунку загального річного оподатковуваного доходу відповідно до статті 165 розділу IV Кодексу..
Термин "налогооблаемые" для разных разделов Кодекса имеет разное значение, для целей раздела IV Кодексу он применяется в узком значении - облагаемые налогом на доходы физических лиц
Еще для взрыва мозга подумайте над этими нормами Кодекса
170.2.2 ... Запровадження обов'язку податкового агента для професійного торговця цінними паперами, включаючи банк, не звільняє платника податку від обов'язку декларування результатів усіх операцій з купівлі та продажу інвестиційних активів, здійснених протягом звітного (податкового) року як на території України, так і за її межами, за винятком випадків, зазначених в підпункті 170.2.8 цього пункту.
170.2.8. Не підлягає оподаткуванню та не включається до загального річного оподатковуваного доходу: ... б) дохід, отриманий платником податку від продажу інвестиційних активів у випадку, визначеному підпунктами 165.1.40 та 165.1.52 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу.
п.п. 165.1.52: інвестиційний прибуток від операцій з державними цінними паперами, емітованими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, з урахуванням курсових різниць.
Получается, что согласно Кодексу инвестиционная прибыль от ОВГЗ является исключением из общего правила: наличие налогового агента освобождает от обязанностей декларирования.
Камикадзе написав:Получается, что согласно Кодексу инвестиционная прибыль от ОВГЗ является исключением из общего правила: наличие налогового агента освобождает от обязанностей декларирования.
По букве так, но налоговая думает иначе. Обратите внимание на изменение формы додатка Ф1. Ранее строка 4 содержала "Сума податку на доходи фізичних осіб, у тому числі:(рядок 3.1 × на ставку податку 18 %)" а с изменениями от 25.04.2019 "Сума податку на доходи фізичних осіб, у тому числі: (рядок 3.1 × на ставку податку 18%, крім випадків, передбачених підпунктом 170.2.8 пункту 170.2 статті 170 розділу ІV ПКУ)"
170.2.2 ... Запровадження обов'язку податкового агента для професійного торговця цінними паперами, включаючи банк, не звільняє платника податку від обов'язку декларування результатів усіх операцій з купівлі та продажу інвестиційних активів, здійснених протягом звітного (податкового) року як на території України, так і за її межами, за винятком випадків, зазначених в підпункті 170.2.8 цього пункту.
170.2.8. Не підлягає оподаткуванню та не включається до загального річного оподатковуваного доходу: ... б) дохід, отриманий платником податку від продажу інвестиційних активів у випадку, визначеному підпунктами 165.1.40 та 165.1.52 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу.
п.п. 165.1.52: інвестиційний прибуток від операцій з державними цінними паперами, емітованими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, з урахуванням курсових різниць.
Получается, что согласно Кодексу наличие налогового агента освобождает от обязанностей декларирования. инвестиционной прибыли от ОВГЗ
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
DjVim написав:Камикадзе Ваша интерпретации Налогового Кодекса звучит правдоподобно, но все же остаются сомнения... Получается мы знаем, что с купонов и инвест. прибыли удерживается военный сбор 1,5%, но указываем в п. 11.3 Інші доходи, що не підлягають оподаткуванню
Тирания слов... Будем плясать от печки (определения терминов)
14.1.166. податок, платник податку, оподаткування, оподатковуваний дохід для цілей розділу IV цього Кодексу - податок на доходи фізичних осіб, платник податку на доходи фізичних осіб, оподаткування податком на доходи фізичних осіб, дохід фізичної особи, який підлягає оподаткуванню;
Теперь инструкция Минфина по заполнению налоговой декларации (Приказ Министерства финансов Украины 02 октября 2015 года N 859 (в редакции приказа Министерства финансов Украины от 25 апреля 2019 года N 177):
3. У розділі III декларації «Доходи, які не включаються до загального річного оподатковуваного доходу»: .... 3) у рядку 11.3 вказується загальна сума інших доходів, які не включаються до розрахунку загального річного оподатковуваного доходу відповідно до статті 165 розділу IV Кодексу..
Термин "налогооблаемые" для разных разделов Кодекса имеет разное значение, для целей раздела IV Кодексу он применяется в узком значении - облагаемые налогом на доходы физических лиц
абсолютно верно, "налогооблагаемые" имеется ввиду ндфл, военный сбор это НЕ НАЛОГ, а сбор, он подлежит уплате с инвест прибыли. Вопрос главный, уплатил ли ваш брокер военный с бор с инвест прибыли, если нет, а он его не платит из практике, тогда нужно самому оплатить. Я лично буду все указывать в декларации и ф-1, укажу. удержанный военный сбор с дохода по овгз и нулевые ставки ндфл по реальному полученному купонному доходу в гривнах по курсу нбу(долл овгз) и зп и проценты по вкладам с удержанным ндфл и военным сбором, я считаю нужно показать что есть деньги, ибо придет время когда попросят происхождение денег объяснить. А так появится история, история личного капитала.
vadymbanker написав:Я лично буду все указывать в декларации и ф-1, укажу. удержанный военный сбор с дохода по овгз и нулевые ставки ндфл по реальному полученному купонному доходу в гривнах по курсу нбу(долл овгз) и зп и проценты по вкладам с удержанным ндфл и военным сбором, я считаю нужно показать что есть деньги, ибо придет время когда попросят происхождение денег объяснить. А так появится история, история личного капитала.
"Проценты по вкладам с удержанным ндфл и военным сбором" в каком пункте Декларации будете указывать?
Мои планы инвестиционную прибыль - в Інвестиційний прибуток (додаток Ф1) купон - в Інші доходи, що не підлягають оподаткуванню проценты от банков - в Інші доходи, у тому числі. И вот с этим будет трудно